Cote d'Ivoire: France - Catherine Groundé honorée du Gifa d'Or, symbole du leadership féminin africain

Catherine Groundé, présidente de l'association Wê Daou, a été sacrée « Femme Africaine de l'Année » lors de la 17e édition du Dîner de Gala de remise des Trophées Gifa d'Or. Selon la note d'information produite à cet effet, la distinction prestigieuse lui a été remise le samedi 28 mars 2026, au restaurant du Sénat, au Palais du Luxembourg, situé au 15 ter, rue de Vaugirard, 75006 Paris.

Le prix lui est décerné par le Groupement International des Femmes Actives (Gifa Lepfida International), une organisation engagée dans la promotion de l'excellence, des capitaines d'industries, des institutions et des femmes et hommes d'exception oeuvrant pour l'égalité des chances, le développement économique et la préservation de la nature.

À travers cette cérémonie, l'Académie des Trophées Gifa d'Or a également honoré plusieurs personnalités françaises, des capitaines d'industries, des institutions, des médias, ainsi que des organismes nationaux et internationaux.

L'événement s'est déroulé en présence de la Sénatrice Evelyne Corbiere Naminzo, présidente de l'Académie des trophées des Gifa d'Or et marraine de l'édition 2026, ainsi que du Docteur Teuwen Dirk, parrain de cette édition.