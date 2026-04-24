Dakar — L'État sénégalais et Kosmos Energy se sont mis d'accord, sans aucune contrepartie financière à verser par le Sénégal, sur le retrait de cette compagnie pétrolière américaine de l'exploitation du bloc gazier Yakaar-Teranga, situé à Cayar (ouest), a déclaré, jeudi, le Premier ministre, Ousmane Sonko.

Le "22 avril 2026 restera une date historique pour notre pays. Nous avons obtenu et signé, sans aucune contrepartie financière pour le Sénégal, l'accord de retrait conjoint de Kosmos et de PETROSEN de la licence [relative au] bloc gazier de Cayar, dénommé Yakaar-Teranga", a écrit M. Sonko sur sa page Facebook.

C'est "une victoire majeure" pour le Sénégal, a-t-il ajouté en parlant du résultat de la renégociation de ce contrat.

"Ce retrait sera entériné par un arrêté ministériel. Et une nouvelle licence sera octroyée exclusivement à PETROSEN pour l'exploitation de Yakaar-Teranga", a déclaré M. Sonko.

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Il ajoute que "la reprise de ce bloc [...] est l'aboutissement d'un combat de dix années et d'un engagement politique ferme".

Le bloc gazier dont Kosmos Energy ne prend plus part à l'exploitation est "le plus prometteur de notre bassin sédimentaire à ce jour", a dit Ousmane Sonko.

M. Sonko affirme qu'il avait été "attribué à Frank Timis, en même temps que celui de Saint-Louis (nord), que nous partageons avec la République islamique de Mauritanie".

Selon lui, les ex-dirigeants du Sénégal ont signé avec M. Timis, un homme d'affaires australien, un contrat d'exploitation de ce bloc gazier, "dans des conditions pour le moins opaques".

"Tous nos actifs spoliés seront renégociés et recouvrés"

Dans l'opposition, l'actuel Premier ministre dénonçait souvent la signature de contrats pétroliers ou gaziers entre les dirigeants sénégalais et des entreprises étrangères. D'après lui, les contrats étaient désavantageux pour l'État du Sénégal.

Le 12 mars dernier, Ousmane Sonko a annoncé qu'un comité avait été constitué au sein de la Primature pour examiner et renégocier des contrats signés par les ex-dirigeants du pays.

Les membres de ce comité ont relevé des manquements à l'origine "d'importants préjudices financiers" causés à l'État, avait-il soutenu lors d'une conférence de presse.

"Tous nos actifs spoliés seront renégociés et, si c'est nécessaire, recouvrés. D'autres [contrats] suivront", a écrit Ousmane Sonko en annonçant le retrait de Kosmos Energy de l'exploitation du bloc gazier Yakaar-Teranga.

Il a adressé ses félicitations et ses encouragements au ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, au directeur général de PETROSEN, Alioune Guèye, et à leurs collaborateurs.

M. Sonko a salué "l'excellent travail" qu'ils ont fait en renégociant le contrat signé par l'État du Sénégal avec la société pétrolière américaine.

PETROSEN, la seule société chargée maintenant de l'exploitation du bloc Yakaar-Teranga, est une compagnie sénégalaise.