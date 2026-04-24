Tunis — Des conseillers en orientation scolaire et universitaire relevant du ministère de l'Éducation nationale ont effectué, jeudi, une visite à l'École de santé militaire à Tunis, dans le cadre des journées d'information organisées par le ministère de la Défense nationale.

Cette initiative, organisée pour la troisième année consécutive, s'inscrit dans un programme d'information s'étalant sur quatre jours, visant à rapprocher les futurs bacheliers des parcours d'excellence proposés par les établissements d'enseignement supérieur militaire.

Le coup d'envoi a été donné, mardi, à l'Académie navale de Menzel Bourguiba, dans le gouvernorat de Bizerte. La deuxième journée a été consacrée à une visite de l'École de l'Aviation de Borj El Amri, gouvernorat de La Manouba, tandis que la clôture est prévue vendredi à l'Académie militaire de Fondouk Jedid (gouvernorat de Nabeul).

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Le Colonel-médecin, Anis Fantar, commandant de l'École de santé militaire, a indiqué que cette visite constitue un "workshop commun" destiné à présenter aux participants le système de formation au sein de l'établissement qui requiert, non seulement, un intérêt marqué pour les métiers de la santé, mais aussi une capacité à s'imprégner des principes de la doctrine militaire.

Il a ajouté que l'école offre à ses élèves un cadre de vie structuré et équilibré, propice à la réussite. "L'établissement constitue une deuxième famille pour les futurs sous-officiers", a-t-il affirmé, précisant que le cursus s'étend sur trois années, réparties en six semestres, à l'issue desquelles les diplômés sont affectés, automatiquement, dans les différents centres hospitaliers militaires du pays. Il a, dans ce sens, mis l'accent sur la stabilité professionnelle garantie par les diplômes des établissements d'enseignement supérieur militaire.

Selon les données présentées lors de la visite, l'École de santé militaire assure une formation en licence appliquée dans plusieurs spécialités paramédicales. Parmi celles-ci figurent les sciences infirmières, formation historique lancée en 2009, ainsi que l'anesthésie et la réanimation, introduite en 2018. Plus récemment, deux nouvelles filières ont été créées en 2023, à savoir l'imagerie médicale et la radiothérapie, ainsi que la physiothérapie.

Ces formations s'inscrivent dans le cadre du système LMD et sont adaptées aux exigences spécifiques du contexte militaire. Elles visent à répondre aux besoins croissants des structures de santé militaire tout en s'alignant sur les standards nationaux de l'enseignement supérieur.

Najla Stambouli, enseignante permanente à l'Ecole de santé militaire, a fait noter qu'outre la formation, les missions confiées à l'établissement reposent sur deux autres axes, à savoir, la recherche scientifique et la coopération internationale. Dans ce cadre, l'Ecole mène des activités de recherche appliquée dans les domaines paramédicaux, contribuant ainsi à l'avancement des sciences de la santé, a-t-elle précisé.

Elle accueille également des étudiants étrangers dans le cadre de conventions de coopération internationale et organise des sessions de formation continue au profit des professionnels de santé exerçant au sein des structures militaires, a-t-elle ajouté. De son côté, le colonel-major Samir Khemiri, directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au ministère de la Défense, a insisté sur l'engagement du ministère de la Défense dans le système national d'enseignement et de recherche scientifique.

L'organisation de ces journées d'information s'inscrit dans le cadre de la vision stratégique "Qualité et Excellence" à l'horizon 2030, dont l'objectif est le développement de l'enseignement supérieur militaire pour renforcer les capacités des forces armées et faire face aux défis actuels, a-t-il déclaré.

Et d'ajouter que cette initiative traduit la volonté du ministère de la Défense nationale de promouvoir des filières d'excellence et d'offrir aux jeunes bacheliers une meilleure visibilité sur les opportunités de carrière dans le domaine militaire, dans un contexte marqué par des mutations rapides des besoins en matière de santé et de sécurité.

Au cours de cette visite, les conseillers ont assisté à des présentations détaillées portant sur les conditions d'admission et les différentes étapes des concours de recrutement, qui s'effectuent via le portail numérique du ministère de la Défense, pour fournir une information précise et actualisée aux futurs candidats, afin de mieux les orienter dans leurs choix universitaires.