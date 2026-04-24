Algérie: Bouzred s'entretient à New York avec la vice-secrétaire générale de l'ONU

Le ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, s'est entretenu avec la vice-secrétaire générale des Nations unies et présidente du Groupe des Nations unies pour le développement durable, Mme Amina Mohammed, au sujet des relations entre l'Algérie et le système des Nations unies pour le développement, et ce en marge de sa participation au Forum de l'ONU sur le financement du développement (20-24 avril).

Au cours de ces entretiens, les deux parties ont évoqué les efforts déployés par l'Algérie pour impulser la dynamique du développement durable en vue d'atteindre les objectifs du programme de développement d'ici 2030 aux niveaux national, régional et international.

A cette occasion, le ministre a mis l'accent sur les différentes initiatives menées par le ministère des Finances en Algérie pour accompagner les efforts de développement du pays, ainsi que les projets conjoints entre le ministère et les différentes agences onusiennes présentes en Algérie. Il a également souligné la pleine disposition de l'Algérie, notamment en sa qualité de vice-présidente en exercice et de future présidente du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), à œuvrer à la mise en œuvre des conclusions de l'Engagement de Séville adopté par les chefs d'Etat et de gouvernement en juin dernier.