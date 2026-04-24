Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 24 avril 2026

revue de presse

Afreximbank renforce les capacités des entreprises africaines sur les mécanismes de la ZLECAf

La Banque africaine d’import-export, Afreximbank, organise du 16 au 18 juin 2026 au Caire, en Égypte, la troisième édition de son programme de formation consacré à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), apprend – t-on d’un communiqué officiel de l’institution. Cette initiative est mise en œuvre en partenariat avec l’Université Américaine du Caire et le Secrétariat de la ZLECAf.

Ce programme vise à renforcer les capacités des entreprises africaines en leur apportant des connaissances pratiques sur les mécanismes de la ZLECAf, encore insuffisamment maîtrisés malgré son potentiel économique.

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Il entend notamment aider les participants à identifier des opportunités commerciales, à gérer efficacement les opérations d’import-export, à mieux comprendre le financement du commerce et à s’adapter aux exigences des chaînes d’approvisionnement et de l’environnement commercial international. (Source allAfrica)

Tanzanie : Un an après les violences, Samia Suluhu Hassan promet réformes et réconciliation

Un an après les violences postélectorales d’octobre 2025, qui ont fait au moins 518 morts selon une commission d’enquête, la présidente de la Tanzanie Samia Suluhu Hassan annonce une série de mesures politiques et judiciaires.

Un an après les violences qui ont secoué la Tanzanie à la suite de l’élection présidentielle de 2025, le pouvoir tente d’ouvrir une nouvelle séquence politique. S’appuyant sur les conclusions d’une commission d’enquête présidée par Mohamed Chande Othman, la présidente Samia Suluhu Hassan a détaillé une série d’initiatives destinées à répondre à la crise.

La commission estime qu’au moins 518 personnes ont perdu la vie lors des violences, survenues dans un contexte de coupure d’Internet et de fortes tensions politiques. Plus de 800 blessés par balles ont également été recensés. Le rapport souligne toutefois que le bilan pourrait être plus élevé, certaines familles ayant enterré leurs proches sans passage par les morgues. (Source Africanews)

Sénégal : Kosmos Energy se retire du bloc gazier Yakaar-Teranga

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a annoncé jeudi soir, via ses réseaux sociaux, le retrait de Kosmos Energy du projet gazier Yakaar-Teranga, situé au large de Cayar, dans le cadre d’un accord conclu avec l’État et PETROSEN.

Selon le chef du gouvernement, cet accord a été obtenu sans contrepartie financière pour le Sénégal et sera formalisé par un arrêté ministériel. Il ouvre la voie à l’octroi d’une licence exclusive à PETROSEN, désormais seul opérateur du bloc.

Ousmane Sonko a qualifié le 22 avril 2026 de « date historique », saluant une « victoire majeure » issue d’un long processus de renégociation. Le bloc Yakaar-Teranga, l’un des plus importants du bassin sédimentaire sénégalais, avait été initialement attribué dans des conditions contestées par les nouvelles autorités. (Source Apanews)

Bénin : Romuald Wadagni officiellement élu président

Au Bénin, la Cour constitutionnelle a confirmé, jeudi 23 avril, la large victoire du candidat de la majorité à l’élection présidentielle du 12 avril. Une élection sans suspense, marquée par l’absence des principaux opposants.

La Cour constitutionnelle du Bénin a proclamé jeudi l’élection de Romuald Wadagni à la présidence de la République, confirmant les résultats provisoires publiés par la Commission électorale.

« La Cour constitutionnelle proclame définitivement élus M. Romuald Wadagni président de la République, Mme Mariam Chabi Talata vice-présidente », a annoncé son président Cossi Dorothé Sossa. Le nouveau chef de l’État prendra ses fonctions le 24 mai. (Source Africa Radio)

Au Togo, Barrot arrive après Moscou : La France cherche à sauver son influence

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot est à Lomé les 23 et 24 avril pour une visite officielle de deux jours au Togo. Un déplacement en apparence bilatéral, mais qui en dit beaucoup sur l’état de la présence française en Afrique de l’Ouest et sur l’habileté du régime de Faure Gnassingbé qui s’est rendu indispensable.

Le timing est éloquent. Quelques jours avant l’arrivée de Barrot, Lomé avait accueilli une réunion de haut niveau sur la stratégie togolaise pour le Sahel, avec les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Dans la foulée, le ministre russe de la Défense, Andreï Belousov, avait lui aussi fait le déplacement, discrètement. Paris, manifestement, ne voulait pas être en reste. (Source Afrik.com)

Durcissement des conditions de détention de l'ex-premier ministre gabonais - Une affaire qui interroge

En détention depuis le 15 avril dernier suite à une plainte déposée à son encontre par une ancienne compagne politique, l'ancien Premier ministre, Alain-Claude Bilie-By-Nze, est depuis quelques jours, privé de visite. Une situation vivement dénoncée devant la presse, le 22 avril dernier, par son parti qui voit d'autant plus dans cette tenue au secret de son président, « une violation grave des droits de la défense », qu'aux dires de son Secrétaire général, « à ce jour, ni sa famille, ni ses conseils n'ont pu le rencontrer ».

De là à voir dans les déboires judiciaires de son leader, une cabale politique, il y a un pas que le principal parti d'opposition, Ensemble pour le Gabon (EPG), a d'autant plus allègrement franchi que le dernier Premier ministre d'Ali Bongo est connu pour être un opposant déclaré au régime du président Brice Clotaire Oligui Nguema. (Source Le Pays)

Afrique du Sud : Inculpé dans une affaire de corruption, le chef de la police a été suspendu de ses fonctions

Après la brève comparution du général Fannie Masemola devant le tribunal de Pretoria en début de semaine, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a annoncé sa suspension « à titre préventif, jusqu'à ce que l'affaire soit close », ce jeudi 23 avril.

L'annonce était attendue en Afrique du Sud : ce jeudi 23 avril, le président Cyril Ramaphosa a annoncé suspendre le chef de la police de ses fonctions, Fannie Masemola étant inculpé dans une affaire de corruption liée à un appel d'offres controversé dans le secteur de la santé.

« Face à la gravité de ces accusations et compte tenu du rôle essentiel que doit jouer le commissaire national de police dans la lutte contre la criminalité, j'ai convenu avec le général Masemola qu'il serait suspendu à titre préventif, jusqu'à ce que l'affaire soit close », a déclaré le chef de l'État à ce propos. (Source RFI)

Somalie : Mandat présidentiel contesté, l’opposition prépare une rupture institutionnelle en mai

L’opposition somalienne a fixé un ultimatum sans équivoque au président Hassan Sheikh Mohamud. À partir du 15 mai 2026, elle ne le reconnaîtra plus comme chef de l’État. Plusieurs figures politiques, réunies à Mogadiscio, estiment que son mandat expire à cette date. La menace est claire : sans accord électoral, le pouvoir perdra toute légitimité à leurs yeux.

Le député de l’opposition Yusuf Gamadid, s’exprimant depuis la résidence de l’ancien président Sharif Sheikh Ahmed, a affirmé que Hassan Sheikh Mohamud deviendrait juridiquement un « ancien président » après le 15 mai.

Une autre voix influente, Abdirahman Abdishakur, a évoqué la possibilité d’un processus électoral parallèle, voire d’une administration concurrente. Ces déclarations ne relèvent plus de la simple rhétorique. Elles préparent le terrain à une double légitimité institutionnelle, scénario redouté des partenaires internationaux de la Somalie. (Source Africapresse)

Une prière improvisée de pèlerins juifs à Marrakech met les réseaux sociaux marocains en ébullition

Une trentaine de religieux en voyage au Maroc ont été filmés en train de prier en pleine rue, déclenchant une avalanche de réactions antisémites.

Une « provocation » pour les uns, une « scène anodine » pour les autres. Depuis sa diffusion sur les réseaux sociaux, mardi 21 avril, une vidéo de religieux hassidiques priant en pleine rue à Marrakech enflamme la toile marocaine.

Consultée plus d’un million de fois, elle suscite des réactions contrastées, à l’image d’un pays tiraillé entre l’attachement de sa population à la cause palestinienne, la reprise officielle des relations avec Israël en 2020 et la présence sur son sol d’une communauté juive deux fois millénaire. (Source Le Monde Afrique)

BAL 2026 - Conférence Sahara : Place au spectacle !

Du 24 avril au 3 mai 2026, la Basketball Africa League (BAL) pose ses valises à Rabat pour la Conférence Sahara, deuxième et dernière phase de poules avant les play-offs de Kigali. Six équipes vont se faire face pour décrocher quatre places qualificatives pour le Final 8.

Rabat, capitale du Maroc, accueille la BAL avec la Conférence Sahara du 24 avril au 3 mai à la Salle Omnisports Moulay Abdellah, une enceinte de 10 000 places adjacente au stade de football du même nom, qui avait accueilli la finale de la CAN 2025. Les six équipes s'affrontent dans un format simple : chaque club affronte les cinq autres adversaires, et les quatre premiers se qualifient pour le Final 8 où ils se frotteront aux quatre équipes issues de la Conférence Kalahari. (Source Sport News Africa)