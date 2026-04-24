Ethiopie: Le concours « Pont vers la Chine » au pays renforce les échanges culturels bilatéraux

Addis-Abeba — La 25e édition du concours « Pont vers la Chine », dédié à la maîtrise de la langue chinoise par les étudiants universitaires éthiopiens, s'est tenue à l'amphithéâtre Ras Mekonnen de l'Université d'Addis-Abeba.

Cet événement s'inscrit dans une dynamique de consolidation des relations culturelles et éducatives entre l'Éthiopie et la Chine. La finale nationale a rassemblé 19 candidats, qui ont mis en avant leurs compétences linguistiques à travers des discours, des épreuves de culture générale et des performances artistiques variées. Les participants ont notamment partagé leurs parcours d'apprentissage du chinois et répondu à des questions spontanées portant sur la culture chinoise.

Les prestations artistiques ont offert un spectacle riche et diversifié, mêlant arts martiaux, calligraphie, chants, danses traditionnelles, opéra chinois et autres expressions culturelles, illustrant à la fois la maîtrise linguistique et l'immersion culturelle des candidats.

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À l'issue de la compétition, deux lauréats -- distingués par le prix spécial et le premier prix -- ont été sélectionnés pour représenter l'Éthiopie lors des finales internationales du concours « Pont vers la Chine » 2026, prévues en Chine, où ils affronteront des participants venus du monde entier. Prenant la parole à cette occasion, Chen Hai, ambassadeur de Chine en Éthiopie, a souligné le rôle clé de ce concours en tant que plateforme d'échanges culturels entre les deux pays.

Il a rappelé que le chinois est la langue maternelle la plus parlée au monde et l'une des langues de travail des Nations Unies, tout en mettant en avant l'intérêt croissant qu'elle suscite à l'échelle internationale. Selon lui, les apprenants de chinois jouent un rôle important en tant que vecteurs de rapprochement entre les peuples. Il a également exprimé le souhait de voir davantage de jeunes Éthiopiens s'engager dans cet apprentissage, afin de mieux comprendre le développement de la Chine et de contribuer au renforcement des relations bilatérales et de la coopération sino-africaine.

De son côté, Samuel Kifle, président par intérim de l'Université d'Addis-Abeba, a salué l'appui constant de la Chine à l'enseignement du chinois en Éthiopie. Il a souligné que l'essor des études chinoises constitue un véritable pont entre les jeunesses éthiopienne et chinoise, favorisant à la fois le développement des compétences et une meilleure compréhension mutuelle.

Kifle a également affirmé que l'université poursuivra sa coopération avec les institutions chinoises et ses partenaires afin de renforcer les échanges académiques et éducatifs. Au fil des années, le concours « Pont vers la Chine » s'est imposé comme une plateforme incontournable, permettant aux étudiants éthiopiens de valoriser leurs compétences linguistiques, de partager leurs idées et de contribuer activement au rapprochement culturel entre les deux nations.