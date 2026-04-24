Ethiopie: Le climat des affaires au pays favorise l'essor des investissements italiens, selon Pasqualucci

Addis-Abeba — Le dynamisme du climat économique éthiopien continue d'attirer les investisseurs italiens, dont la présence et l'engagement sont en nette progression, a indiqué Claudio Pasqualucci, commissaire à la promotion du commerce à l'ambassade d'Italie à Addis-Abeba.

Plus de vingt entreprises italiennes participent actuellement à Big 5 Construct Ethiopia 2026, aux côtés de nombreux exposants nationaux et internationaux, au Centre international de conventions d'Addis-Abeba. L'événement, ouvert le 23 avril, se poursuivra jusqu'au 25 avril. Lors d'un point de presse, le responsable italien a mis en avant l'ouverture progressive de l'économie éthiopienne et l'amélioration notable de son environnement des affaires. Selon lui, cette évolution se reflète notamment dans la hausse des exportations italiennes vers le pays au cours de l'année écoulée.

Les investissements italiens atteignent actuellement près de 723 millions d'euros, témoignant du renforcement des relations économiques bilatérales. Pasqualucci a également souligné que les réformes engagées par le gouvernement éthiopien ont largement contribué à rendre le marché plus attractif. L'Italie ambitionne de consolider cette dynamique en développant davantage de partenariats avec les entreprises locales, en particulier dans les secteurs du développement urbain et de l'immobilier, afin de promouvoir une coopération plus intégrée.

Le commissaire a par ailleurs salué les réformes économiques et fiscales en cours, estimant qu'elles bénéficient à la fois aux investisseurs étrangers et à l'économie nationale. Environ 150 entreprises italiennes sont aujourd'hui actives en Éthiopie à travers des relations commerciales et des investissements, contribuant à la diversification du tissu économique.

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L'Éthiopie figure en outre parmi les pays prioritaires du Plan Mattei, une initiative italienne visant à renforcer les partenariats économiques et le développement durable en Afrique. Dans un contexte de libéralisation progressive et d'ouverture accrue aux capitaux étrangers, le pays consolide sa place en tant que hub économique régional, attirant un nombre croissant d'acteurs internationaux dans des secteurs stratégiques.