Plus de 700 employés de l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA) qui avaient été transférés à Alport Banjul dans le cadre de l'accord de concession de 30 ans avec le Groupe Albayrak de Turquie ont pétitionné le directeur général de l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA), Mr Ousman Jobarteh, dans le but de demander l'application intégrale des modalités de transfert approuvées par toutes les parties, et ce, au risque du déclenchement d'un mouvement de grève.

Ils ont présenté à la direction de l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA) une pétition signée dans laquelle ils ont exprimé leur mécontentement avec le transfert et souligné leurs préoccupations concernant le non-respect des modalités agréées avec les employés transférés depuis la transition.

Mme Adama Jatta, le président de l'Association des Employés de l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA) a déclaré qu'il leur avait été promis que des Gambiens seraient nommés pour assumer des fonctions exécutives clés, notamment celles de Responsable des Ressources Humaines et de Président Directeur General adjoint.

Selon elle, ces promesses n'ont pas été pleinement honorées.

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« Cela inclut les préoccupations concernant les paiements de salaire, la gestion des congés de maladie, le manque d'un cadre budgétaire clair et transparent, l'absence de promotion et de plans de succession pour les employés gambiens, et les restrictions contre les emprunts et avantages attribués aux employés, » a-t-elle noté.

En outre, elle a également indiqué la non-application de la grille de salaire des Entreprises et Sociétés Publiques, l'absence de politiques de gestion des ressources humaines, et les menaces présumées de déductions de salaire pour les employés entreprenant un cursus académique.

Elle a mis un accent sur le fait que les modalités de transfert n'ont pas été intégralement honorées, contraignant ainsi les employés à faire face à des soucis administratifs et contractuels.

Elle a demandé à ce que les responsabilités relatives à la gestion des ressources humaines, notamment les paiements de salaire, soient confiées à nouveau, et ce, intégralement, à l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA).

En attendant la pleine résolution de leurs différends, a-t-elle annoncé, les employés exécuteront leurs tâches quotidiennes sous la supervision directe d'Alport, renonceront aux paiements des heures supplémentaires, et se plieront au respect strict des dispositions de la Loi sur le Travail de 2023 qui imposent une charge de travail hebdomadaire de 48 heures.

Elle a révélé que seule l'application intégrale des modalités de transfert agréées au cours de la période d'ultimatum de 28 jours, et non pas la signature d'un document officiel, suffira à satisfaire leurs revendications

La pétition a été dupliquée et transmise au Bureau du Président, au Ministère des Travaux, du Transport et des Infrastructures, à la Commission sur les Entreprises et Sociétés Publiques, à l'Assemblée Nationale, et au Département du Travail.

Les employés ont prévenu que si leurs revendications ne sont pas satisfaites durant la période d'ultimatum de 28 jours, alors s'en suivra une grève générale dont l'effet préjudiciable sur la bonne marche des opérations du port sera probablement détecté.

Mr Ousman Jobarteh, le directeur général de l'Administration Portuaire de la Gambie (GPA), a reçu la pétition et a réaffirmé le dévouement de son bureau à la résolution des préoccupations des employés.

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