Angola: Le Royaume-Uni prévoit d'investir deux milliards de livres sterling au pays

Luanda — Le Royaume-Uni prévoit d'investir deux milliards de livres sterling dans les infrastructures en Angola, a indiqué jeudi l'ambassadeur britannique, Bharat Joshi.

S'exprimant devant la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, le diplomate a précisé que ces investissements concerneront notamment des routes, des hôpitaux, des écoles, ainsi que l'aéroport de Cabinda.

Selon lui, l'objectif est de contribuer au renforcement des programmes nationaux et de soutenir le développement des capacités de création d'emplois en Angola, afin de stimuler le secteur économique.

Bharat Joshi a également fait part à la vice-présidente de sa solidarité envers les populations de la province de Benguela, touchées par une calamité récente.

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Il a en outre souligné que le rôle des femmes et des jeunes filles a été abordé lors de la rencontre, saluant l'engagement de la vice-présidente dans ce domaine et exprimant l'intérêt de son pays à soutenir ces initiatives.

L'ambassadeur a insisté sur l'importance des relations bilatérales, affirmant que les liens entre l'Angola et le Royaume-Uni « sont plus forts que jamais ».

Selon lui, des relations historiques solides unissent les deux pays, désormais renforcées par l'essor de la coopération commerciale. Il a notamment relevé une augmentation du nombre d'entreprises britanniques opérant en Angola, citant à titre d'exemple la compagnie pétrolière Shell, récemment revenue sur le marché angolais.

Par ailleurs, il a annoncé qu'une conférence consacrée à l'investissement en Angola se tiendra pour la première fois en septembre prochain au Royaume-Uni, afin de mettre en lumière les opportunités existantes.

Le diplomate a également indiqué que son pays s'intéresse au Corridor de Lobito, dans le but de soutenir les efforts du Gouvernement dans la promotion de ce projet stratégique. « Nous sommes en contact avec le ministre des Transports et le Gouvernement pour déterminer les prochaines étapes et le rôle que le Royaume-Uni peut jouer », a-t-il déclaré.

Toujours ce jeudi, la vice-présidente de la République a reçu en audience la coordinatrice résidente des Nations Unies en Angola, Amanda Khozi Mukwashi, avec laquelle elle a abordé des questions liées à la santé, à l'éducation, à l'accès à l'eau, ainsi qu'au Corridor de Lobito.

Les discussions ont également porté sur l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, des thématiques suivies de près par la vice-présidente, qui a souligné à cette occasion que le développement doit bénéficier à l'ensemble de la population angolaise.