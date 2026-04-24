Afrique: Laurence Ndong échange avec le Député de la Diaspora Zone Afrique

Le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités, Madame Laurence Ndong, a accordé une audience à l'Honorable Fychou Chanelle Kassa Moussavou, Député de la Diaspora Zone Afrique, venu échanger sur les préoccupations relatives à la situation des Gabonais vivant sur le continent africain.

Au cours de cette rencontre, l'honorable député a salué la disponibilité et la réactivité de Madame le Ministre, soulignant une volonté affirmée de rapprocher davantage le service public des citoyens, y compris ceux de la diaspora. Il a également adressé ses félicitations à Madame le Ministre pour sa reconduction au sein du Gouvernement, y voyant une marque de confiance des plus hautes autorités, notamment du Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place le capital humain au coeur de son action.

Les échanges ont notamment porté sur les possibilités offertes aux Gabonais de la diaspora de participer aux concours d'entrée à l'École Nationale d'Administration (ENA) et à l'École Préparatoire aux Carrières Administratives (EPCA). Sur ce point, Madame le Ministre a rappelé que ces concours sont ouverts à tous les Gabonais, sans distinction de résidence, dès lors qu'ils remplissent les conditions requises, conformément aux textes en vigueur.

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Dans son intervention, l'Honorable Kassa Moussavou a déclaré : « J'ai rencontré Madame le Ministre pour la féliciter pour sa reconduction et évoquer les préoccupations de la diaspora. Nous avons notamment abordé la participation des Gabonais de l'étranger aux concours administratifs, ainsi que les questions liées au renforcement des capacités. J'ai particulièrement apprécié son écoute attentive et la qualité des échanges. » Sur un tout autre plan, l'Honorable Député a également exprimé sa disponibilité à contribuer au renforcement des capacités des agents publics, au regard de son expérience dans ce domaine.

Madame le Ministre a salué cette démarche et a rappelé la place centrale qu'occupe la politique de renforcement des capacités dans l'action du Gouvernement. Elle a ainsi invité le député à soumettre une offre structurée et formalisée, qui sera examinée avec attention et, le cas échéant, intégrée dans les dispositifs en cours. Par ailleurs, le Député a présenté à Madame le Ministre une initiative de sensibilisation menée auprès des élèves de terminale dans le Grand Libreville, visant à préparer une nouvelle génération de Gabonais appelée à constituer la diaspora de demain.

Cette démarche, déjà déployée dans plusieurs établissements, a été saluée et encouragée par Madame le Ministre, qui a réaffirmé l'engagement du Gouvernement, sur les hautes instructions du Chef de l'État, à bâtir une diaspora gabonaise forte, structurée et capable de contribuer au développement du pays. Cette audience s'inscrit dans la dynamique de renforcement du dialogue entre les institutions de la République et les représentants de la Nation, en vue de mieux prendre en compte les attentes des Gabonais, où qu'ils se trouvent.