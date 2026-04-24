Gabon: Coopération avec la Corée - Des équipements pour le laboratoire des langues de l'UOB

23 Avril 2026
Gabonews (Libreville)
Par MESRS

Composé de 200 ordinateurs high tech, de 3 smart board géants, des mobiliers, de 180 chaises ergonomiques et d'équipements divers, le don de l'Ambassade de Corée au laboratoire des langues de l'UOB a été réceptionné officiellement, ce mercredi 22 avril 2026, par le Vice-Recteur 1 de l'établissement, Pr Jean-François Owaye.

La cérémonie, couplée au séminaire Découverte de la Corée et organisée à la bibliothèque universitaire, a rassemblé plusieurs invités dont le représentant du Ministre de tutelle et ses proches collaborateurs. « Modestes dans leur volume mais grands dans leur portée », ces équipements permettront, dès l'ouverture du laboratoire, de renforcer l'enseignement des langues, d'archiver et de valoriser le patrimoine linguistique national tout en alignant l'établissement aux standards académiques internationaux.

L'Ambassadeur de la République de Corée, SHIN Song-bum, a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le potentiel des étudiants, des chercheurs et enseignants-chercheurs gabonais. Au-delà de leur valeur matérielle, ces équipements traduisent l'appui constant de la Corée à la modernisation de l'Enseignement Supérieur gabonais, en phase avec les orientations des plus hautes autorités.

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Partenaire du Gabon depuis plus de 60 ans, le Gouvernement coréen, via son Ambassade a souvent posé des actes de solidarité envers le pays. Le plus récent, avant celui-ci, est le don d'une clinique mobile à l'UNFPA Gabon, pour les jeunes en 2024.

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