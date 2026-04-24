Afrique Centrale: Au Sud-Kivu, des centaines de réfugiés rapatriés du Burundi

Le rapatriement des réfugiés congolais qui ont fui au Burundi l'occupation de la ville d'Uvira par les rebelles de l'AFC-M23, en décembre dernier a débuté.

Le rapatriement des réfugiés congolais qui ont fui au Burundi l'occupation de la ville d'Uvira par les rebelles de l'AFC-M23, en décembre dernier, a débuté, ce jeudi, dans la province du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo. Environ 500 Congolais ont traversé la frontière de Kavimrira qui sépare la RDC du Burundi.

Sourire aux lèvres, des cris joie et même l'hymne national improvisé par les enfants pour manifester leur joie de regagner leur patrie : voilà l'ambiance qui régnait ainsi dans la dizaine de convois qui ont fait le trajet entre le camp de Busuma, au Burundi, et la ville d'Uvira, en RDC, lors du rapatriement de ces réfugiés congolais.

Centre de transit et kits de réinstallation

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Une grande partie d'entre eux habitait dans des zones sous contrôle du gouvernement congolais, dans les territoires d'Uvira et de Fizi.

Mère de quatre enfants, Victorina Asele Ngondé est heureuse de retrouver sa terre d'origine après cinq mois dans le camp de Busuma : "Nous sommes heureux de retourner. Nous remercions l'armée burundaise et l'armée congolaise qui nous ont sécurisés. Nous sommes heureux, mais donnez-nous la paix, et accueillez-nous bien. Souvenez-vous de ce que vous nous avez promis."

A Uvira, ces retournés ont été accueillis dans un centre de transit, où ils devraient bénéficier de kits de réinstallation. Malgré le lancement de cette opération, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC demeure préoccupante.

Certaines zones du Sud-Kivu restent exclues du programme de retour, en raison de la persistance des combats. Mushombé Mbirizé, l'un des retournés, rappelle qu'ils manquent de tout : "Nous étions en difficulté dans le camp. Nous voulons que le gouvernement nous aide à oublier nos souffrances, en nous apportant la paix. Que le gouvernement se rappelle que nous avons tout perdu. Nos maisons ont été démolies, nos biens pillés, nous avons perdu même nos proches. Qu'il voit ce qu'il peut faire pour nous permettre de vivre en paix, ici, au Congo."

Recommencer à zéro

Des organisations de la société civile rappellent que l'accès aux services de santé, à l'éducation, à l'emploi, demeure un défi majeur pour ces réfugiés qui rentrent chez eux et doivent tout recommencer.

Acteur de la société civile d'Uvira, Alphonse Mufariji plaide pour le retour des autres Congolais réfugiés au Burundi et qui ont fui le conflit entre l'armée congolaise et les rebelles de l'AFC-M23.

Il lance ainsi une "alerte à la communauté nationale et internationale pour qu'elles mettent en place des décisions diplomatiques pour que les rebelles se retirent des entités occupées et que les réfugiés, qui sont encore dans les différents camps, regagnent leurs villages".

Le gouverneur du Sud-Kivu, sous l'administration de Kinshasa, le professeur Jean-Jacques Purusi, a salué le retour des réfugiés congolais et a affirmé la volonté des autorités congolaises de rétablir une paix durable dans la partie orientale du pays.