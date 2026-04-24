Ile Maurice: «Republic Cup 2026» - Une relève prometteuse s'affirme à Vacoas

La All Mauritius Karate Federation (AMKF) a lancé sa saison le dimanche 19 avril. La Republic Cup, organisée au Gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas, a réuni près de 300 karatékas, confirmant la vitalité d'une discipline en pleine expansion, portée par une participation féminine record.

Le Gymnase Pandit Sahadeo a affiché complet pour ce premier grand rendez-vous de l'année. Le président de l'AMKF, Ajitsingh Hardowar, a exprimé sa satisfaction devant l'affluence constatée. Avec un total de 294 participants, la compétition a largement dépassé les moyennes habituelles. «C'est une réponse très positive. Voir autant de jeunes participer est très encourageant pour l'avenir», a- t-il précisé.

L'un des faits marquants de cette édition réside dans l'équilibre entre les genres. Sur les tatamis, on dénombrait 143 filles pour 151 garçons, soit une parité quasi parfaite. Pour encadrer cette foule, l'AM- KF a déployé trois tatamis et un corps arbitral de cinq juges par table pour garantir une équité totale des décisions.

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La matinée a été consacrée aux démonstrations techniques où la précision était de mise. Chez les plus jeunes (10-11 ans), Azhaan Raza Muhammad et Maricia Ramen ont surclassé leurs catégories respectives. Dans la foulée, Casey Ethan François et Kayla Celest Ally se sont imposés chez les 12-13 ans.

La catégorie des 14-15 ans a vu l'émergence d'une figure marquante de cette journée : Arhinee Chinnapyel. Déjà sacrée en Kata, elle a réalisé un doublé impressionnant en s'imposant également en Kumite (-47 kg). Chez les garçons du même âge, Arush Singh Surnam a décroché l'or en technique, tandis que chez les 18-20 ans, les titres sont revenus à Jahyon Ramsamy et Cassandra Eowyn Lau Yu Kam.

Le volet combat, accessible dès 14 ans avec un protocole de protection rigoureux (gants, protège-tibias, plastron et protège-dents), a offert des duels de haute volée. Outre le succès de Chinnapyel, on notera les victoires de Sohaan Urjoon (-57 kg) et Robin Ethan (-70 kg) chez les cadets. Dans la catégorie phare des 18-20 ans, Aryan Meetlesh Rampersad (-60 kg) et Oushav Singh Angateeah (-67 kg) ont dicté leur loi chez les hommes, alors que Shruti Seechurn (-55 kg) et Shraya Nundoo (-68 kg) ont dominé le tableau féminin.

L'inclusion était aussi au rendez-vous avec une belle performance en Para-Karaté de Keyan Di Matteo Bernard, applaudi par le public. Enfin, les épreuves par équipe ont récompensé la cohésion de L'Avenir Shotokan Karate Club (14-17 ans) et du Souillac Tigers Karate Club (18-20 ans).

Cette édition de la Republic Cup 2026 lance idéalement le calendrier de l'AMKF, avec une base de licenciés solide et une maîtrise technique de bon augure pour la suite de la saison.