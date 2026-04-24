Angola: Le secteur minier, moteur du progrès économique du pays, selon le ministre

Saurimo — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, a qualifié mercredi, à Saurimo, le secteur minier de moteur du progrès économique national, soulignant son rôle dans l'amélioration des conditions de vie des Angolais.

S'exprimant lors de l'inauguration de la société minière de Chiri, le responsable gouvernemental a indiqué que les mines de diamants contribuent également à la création d'emplois pour les cadres nationaux, leur mise en place traduisant clairement la vision stratégique du secteur en matière de production diamantifère.

Il a relevé que la mine de Chiri revêt une importance particulière pour l'Angola, notamment pour la province de Lunda-Sul, réaffirmant une stratégie sectorielle de plus en plus structurée, transparente, compétitive et orientée vers le développement durable.

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Selon Diamantino de Azevedo, l'ensemble des sociétés minières opérant dans cette province sont appelées à développer des projets sociaux au bénéfice des communautés locales, afin de stimuler le progrès, de créer de nouvelles opportunités et d'améliorer la qualité de vie des populations. Parmi les initiatives de responsabilité sociale mises en oeuvre par le secteur, figure notamment la construction d'infrastructures de l'Université Lueji A'Nkonde à Saurimo et à Dundo.

Le ministre a par ailleurs souligné que le pétrole, également ressource minérale, fait l'objet d'efforts visant à maximiser la valeur de chaque baril produit, à travers sa transformation, avec des investissements dans des infrastructures de stockage, de raffinage, de pétrochimie et de production d'engrais, afin de renforcer la durabilité et la diversification de l'économie angolaise.

Pour sa part, le gouverneur de la province de Lunda-Sul, Gildo Matias, a estimé que l'inauguration de cette mine contribuera au développement du secteur diamantifère national, tout en favorisant la création de richesses et l'émergence d'une économie plus forte et diversifiée, au service des familles.

Il a toutefois insisté sur la nécessité de ne pas limiter l'économie provinciale au seul diamant, tout en reconnaissant que ce secteur constitue un pilier du développement régional, notamment en matière d'emploi, de formation des jeunes et de création d'opportunités.

La mine de Chiri, d'une superficie de 75 hectares et d'une profondeur de 600 mètres, dont la prospection a débuté en 2022, a permis la création de 154 emplois pour des nationaux et 34 pour des expatriés, pour un investissement supérieur à 50 millions de dollars. Situé en Lunda-Sul, le projet minier de Chiri constitue une concession diamantifère stratégique en Angola, avec la multinationale Rio Tinto détenant 75 % des parts, contre 25 % pour Endiama.