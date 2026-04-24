Angola: L'ambassadeur angolais évoque des partenariats stratégiques en Corée du Sud

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Corée du Sud, Sianga Abílio, s'est entretenu ce jeudi, à Séoul, avec le vice-ministre sud-coréen de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Je Myung Ryu, autour du renforcement de partenariats stratégiques dans ce secteur.

Selon un communiqué de l'ambassade d'Angola, les deux parties ont examiné les possibilités pour la Corée du Sud d'exploiter davantage les opportunités offertes dans ce domaine en Angola. La rencontre s'est tenue en marge de la World IT Show, l'une des plus importantes expositions consacrées aux technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le pays.

L'édition de cette année a mis l'accent sur les tendances émergentes en Intelligence artificielle, illustrant l'importance croissante de cette technologie à l'échelle mondiale. Le World IT Show est reconnu comme le principal salon technologique de Corée du Sud, réunissant des entreprises qui y présentent leurs innovations dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la robotique, les télécommunications (5G et 6G), les start-up et les applications numériques.