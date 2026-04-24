Angola: Basket/Dames - Primeiro d'Agosto invaincu en phase de groupes de la Ligue Azule

Luanda — L'équipe du Primeiro d'Agosto s'est imposée, ce jeudi, face au Sporting de Luanda sur le score de 61-52, lors de la 3e journée du groupe A du Championnat national féminin de basket-ball « Ligue Azule », disputé au Pavilhão Vitorino Cunha, devenant ainsi la seule formation invaincue à ce stade de la compétition.

Les « militaires » menaient déjà à la pause (42-33), faisant preuve d'une grande capacité de réaction face aux « lionnes », après avoir effacé un retard de 18-24 concédé lors du premier quart-temps. Par la suite, les locales, emmenées par l'ailière Tatiana Miguel, meilleure marqueuse avec 17 points, ont conservé la maîtrise du match durant la seconde période, pour s'imposer finalement 61-52.

Le 1.º d'Agosto enregistre ainsi une troisième victoire dans cette phase de groupes, après ses succès face au Labomba (74-37) et à l'Interclube (67-59). De son côté, le Sporting de Luanda concède une deuxième défaite, après celle face au Labomba (59-62), pour une seule victoire obtenue contre l'Interclube (73-40).