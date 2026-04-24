Angola: Léon XIV en route vers le Vatican

Malabo — Le pape Léon XIV a quitté, ce jeudi 23, la ville de Malabo, en Guinée équatoriale, à destination de la Cité du Vatican, au terme de son premier voyage apostolique en Afrique, considéré comme le plus long de son pontificat.

Le départ a été marqué par la célébration d'une messe en plein air au stade de Malabo, au cours de laquelle le Souverain pontife a exprimé sa gratitude au peuple équato-guinéen pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé tout au long de son séjour dans le pays. Dans son homélie, en cohérence avec les interventions prononcées durant sa visite, le pape a réitéré des messages axés sur la foi, l'espérance, la réconciliation et la promotion de la dignité humaine.

Avec son passage en Angola, Léon XIV est devenu le troisième pape à visiter le pays, après saint Jean-Paul II et Benoît XVI, soulignant ainsi l'importance de la nation angolaise dans le contexte de l'Église catholique en Afrique. Ce voyage apostolique l'a également conduit en Algérie, au Cameroun et en Guinée équatoriale, dans une démarche visant à consolider la présence pastorale du chef de l'Église catholique et à renouveler son appel à l'édification de sociétés plus justes, solidaires et pacifiques.