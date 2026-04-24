Ile Maurice: Consultations pour un diagnostic clé

Une prescription pour la note de Moody's et la trajectoire du Budget 2026-27. La mission de consultation au titre de l'Article IV du Fonds monétaire international (FMI), en visite à Maurice jusqu'au 4 mai, intervient dans un contexte économique délicat où se jouent la crédibilité budgétaire du pays et le maintien de sa notation souveraine.

Dirigée par Mariana Colacelli, l'équipe du FMI mène une série de consultations avec les principaux stakeholders du pays, dont le ministère des Finances, les conseillers économiques du gouvernement et les responsables de la gestion de la dette publique. Les échanges alimenteront le rapport Article IV 2026, document-référence pour les autorités, les investisseurs et les agences de notation.

Les premières réunions techniques sont consacrées à l'analyse des développements budgétaires récents, incluant les performances fiscales à fin février 2026, les projections actualisées pour l'exercice 2025-26 ainsi que l'évolution de la dette publique. Une attention particulière est accordée aux risques budgétaires et aux mécanismes de contingence. Des sessions dédiées à la politique fiscale et à la préparation du budget 2026-27 suivront. Les autorités doivent y détailler leurs hypothèses macroéconomiques, leurs projections de recettes et de dépenses, ainsi que les mesures fiscales envisagées. Le FMI s'intéresse également aux stratégies de financement, notamment aux émissions de dette et aux profils d'amortissement.

En parallèle, une analyse approfondie du cadre macroéconomique, portant sur les moteurs de la croissance, les perspectives d'inflation et les trajectoires à moyen terme, sera faite. Ces échanges tiennent en compte les chocs externes, notamment la volatilité des prix de l'énergie due à la crise au Moyen-Orient.

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Un volet central de la mission concerne les réformes structurelles et la gestion des finances publiques. Les discussions portent notamment sur la stratégie de gestion de la dette, les réformes de l'administration fiscale, le cadre de responsabilité budgétaire, ainsi que la réforme du système de pension. Le FMI examine également la situation des entreprises publiques, avec un focus sur les passifs contingents, la santé financière des entités, les arriérés éventuels et les besoins de soutien de l'État. Cette analyse vise à évaluer les risques implicites susceptibles d'alourdir davantage les finances publiques.

Les conclusions de cette mission serviront de base à la prochaine évaluation de Moody's, qui maintient actuellement Maurice à Baa3, soit le seuil inférieur de la catégorie Investment Grade, avec une perspective négative. Dans un contexte de dette élevée et de contraintes budgétaires croissantes, toute appréciation défavorable pourrait entraîner une dégradation vers la catégorie spéculative.

Le rapport Article IV 2026 est attendu en mai dans une version préliminaire, qui devrait être finalisé à la mi-juin.