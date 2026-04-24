Ile Maurice: La politique rattrapée par les chiffres

Navin Ramgoolam avait promis le soulagement en 2024 ; il prépare désormais la rigueur. Entre ces deux moments, Maurice a basculé d'un volontarisme électoral à une contrainte budgétaire brutale. La dette publique avoisine 91 % du PIB et le déficit réel flirte avec les 10 %, des niveaux élevés pour une petite économie ouverte, dépendante des importations et exposée aux chocs externes. Le problème n'est pas seulement le stock de dette, mais sa dynamique, dans un contexte mondial de taux d'intérêt durablement élevés.

Le prochain budget s'annonce donc comme un test de crédibilité. En cumulant les fonctions de Premier ministre et de ministre des Finances, Ramgoolam concentre le pouvoir, mais réduit les garde-fous institutionnels. Les marchés, eux, scrutent moins les intentions que la cohérence des politiques. Le choix est désormais clair : prolonger les subventions et différer l'ajustement, au risque d'aggraver les déséquilibres, ou engager des réformes structurelles, discipline budgétaire, ciblage des aides, transparence - au prix d'un coût politique immédiat.

Le modèle social actuel, fondé sur des subventions larges, apparaît de plus en plus inefficace. Sa transformation vers des transferts ciblés serait à la fois économiquement rationnelle et lisible pour les investisseurs. De même, la transition énergétique reste un angle mort stratégique : malgré un objectif de 60 % de renouvelables d'ici à 2030, le pays plafonne autour de 17 %. Réduire la dépendance aux importations d'énergie est pourtant essentiel pour contenir les coûts et restaurer la compétitivité.

Parallèlement, l'inflation, encore modérée en apparence à 4,2 % début 2026, révèle une dérive plus profonde. Elle n'est plus seulement importée ; elle devient domestique, tirée par les salaires, le logement et les services. Ce type d'inflation est plus persistant, donc plus difficile à corriger. Surtout, les chiffres actuels ne reflètent pas encore le choc en cours : hausse de 10 % des carburants, de 50 % du pain et de 15 % de l'électricité. Dans une économie insulaire, ces augmentations se diffuseront rapidement.

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Maurice n'est pas en crise, mais à un point de bascule. Si l'ajustement est repoussé, le coût du capital augmentera et la confiance s'érodera. S'il est engagé, la douleur sera immédiate, mais la crédibilité restaurée. Dans les deux cas, une réalité s'impose : le temps des promesses est passé ; celui de l'arithmétique commence.