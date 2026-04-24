Congo-Kinshasa: Nuisances sonores - La population de Bunia recommande des zones spécifiques pour les activités bruyantes

Les nuisances sonores sont devenues quasi permanentes dans plusieurs quartiers de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri.

En cause : des églises, bars, discothèques et maisons de projection de matchs de football, souvent installés à proximité immédiate des habitations ou des lieux de service.

Selon plusieurs habitants, ces activités perturbent gravement la tranquillité publique et entraînent des conséquences directes sur la santé, notamment des troubles du sommeil, des maux de tête et un état de fatigue permanent.

Intervenant jeudi 23 avril sur Radio Okapi, des habitants ont demandé aux autorités urbaines d'identifier et d'imposer des zones spécifiques, éloignées des zones résidentielles, pour l'exercice de ces activités bruyantes.

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« Beaucoup d'églises de réveil dérangent les gens, que ce soit la nuit ou la journée. Elles dérangent vraiment trop. Quant aux bars, s'ils pouvaient s'éloigner un peu de la ville, ce serait mieux », a déclaré John Bishikwabo, habitant de Bunia.

Les nuisances sonores ont également un impact négatif sur l'éducation des enfants.

Certains parents affirment que le bruit constant nuit à la concentration des élèves et affecte leurs résultats scolaires.

« Vous savez, la journée tout le monde est à la recherche de la vie. Quand vous rentrez à la maison, vous êtes aussitôt envahis par la musique. On ne leur interdit pas d'exercer, mais ils doivent aussi respecter nos droits », a confié Ory Basimba, un autre habitant.

Jusqu'à présent, aucune réaction officielle du maire de la ville de Bunia n'a été enregistrée. Pourtant, plusieurs mesures ont déjà été annoncées par l'autorité urbaine pour lutter contre les nuisances sonores, mais leur application demeure limitée sur le terrain.

En attendant une réponse concrète des autorités, certains habitants de Bunia continuent de vivre ce qu'ils qualifient d'« enfer quotidien », causé par le bruit excessif.