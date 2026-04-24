Congo-Kinshasa: Projet des Rocades - « Je suis stupéfait par le travail effectué », note Paul Mundela

24 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À l'issue d'une visite d'inspection sur le chantier des Rocades de Kinshasa, jeudi 23 avril, l'assistant personnel du Chef de l'État, Paul Mundela, a exprimé sa satisfaction de l'évolution des travaux.

Accompagné du conseiller spécial du Chef de l'État en matière de sécurité, Cachemire Eberande, ainsi que du Directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT), Paul Mundela s'est dit convaincu que cette infrastructure, une fois achevée, contribuera à désengorger la circulation dans la capitale congolaise.

« Je suis stupéfait par le travail effectué. Il faudrait que cet ouvrage soit livré afin de désengorger la ville, pour que les citoyens puissent palper du doigt et vivre cette merveille. Nous, citoyens, devons bien prendre soin de cet ouvrage, car les dépenses de l'État ne doivent pas se limiter uniquement à la construction des infrastructures : il y a aussi d'autres priorités tout aussi importantes », a-t-il déclaré.

La délégation a entamé sa visite au quartier Buma, où un site érosif a été maîtrisé.

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Sur place, le directeur général de l'ACGT, Nico Nzau Nzau, a présenté un état d'avancement détaillé du projet, mettant en évidence les différentes étapes déjà franchies par les travaux exécutés par l'entreprise chinoise SISC SA et ses sous-traitants.

Il a notamment mentionné :

73 kilomètres de routes en cours de revêtement après d'importants travaux de terrassement ;

plusieurs ouvrages de franchissement, dont trois ponts d'une portée comprise entre 90 et 180 mètres ;

une vaste opération d'expropriation, affectant plus de 3 000 propriétés.

Le DG de l'ACGT a par ailleurs alerté sur le fait que les tracés des Rocades Sud-Est et Sud-Ouest traversent des zones collinaires qui ne devraient pas être occupées par des habitations, sous peine de compromettre la durabilité de l'ouvrage.

« Tout le monde doit s'approprier ce bijou. Sinon, dans quelque temps, on verra des maisons construites, puis détruites à nouveau lors des expropriations. L'argent qui aurait pu servir à d'autres travaux sera encore consommé pour des situations que nous aurions pu éviter », a-t-il prévenu.

Les Rocades Sud-Est et Sud-Ouest figurent parmi les projets majeurs que l'ACGT prévoit de livrer d'ici à la fin de l'année 2027.

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