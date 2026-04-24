Afrique de l'Ouest: Bissau et Conakry relancent leur coopération dans différents domaines

Le Premier ministre bissau-guinéen Ilidio Vieira Té a achevé vendredi 24 avril une visite de travail et d'amitié de trois jours à Conakry, en Guinée, au cours de laquelle il a eu des échanges qualifiés de « fructueux » avec plusieurs chefs de départements ministériels guinéens. Lors d'une conférence de presse tenue la veille de son départ aux côtés de son homologue guinéen, les deux chefs de gouvernement ont promis la renaissance des relations entre les deux pays.

Après une audience mercredi 22 avril avec le chef de l'État guinéen Mamadi Doumbouya, Ilidio Vieira Té a consacré la journée du jeudi 23 avril à des visites de départements ministériels guinéens, comme ceux de l'Énergie et des Mines et de l'Agriculture.

Au cours d'une conférence de presse, il a exprimé la reconnaissance de son pays vis-à-vis de la Guinée. « On dit toujours que ce que la Guinée a fait pour la Guinée-Bissau, on ne peut pas oublier ça », a entamé le chef de gouvernement bissau-guinéen, rappelant notamment l'importance de Conakry dans la lutte d'indépendance de la Guinée-Bissau contre les Portugais. « C'est ici que notre père fondateur Amilcar Cabral a été logé. Donc c'est la Guinée qui a donné cet espace à notre leader et toutes les stratégies mises en place lors de notre lutte de libération ont été élaborées ici, à Conakry », a développé Ilidio Vieira Té.

À ses côtés, son homologue de Conakry, Amadou Oury Bah a salué la nouvelle dynamique entre les deux voisins. À la suite de cette visite, « nous assisterons à une véritable relance des relations entre nos deux pays frères », a déclaré le chef du gouvernement guinéen, avant de promettre : « Dans les prochaines semaines, des initiatives majeures vont être prises pour aller dans le sens de la consolidation d'un espace de paix et de sécurité dans notre région. »

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Les deux hommes d'État ont annoncé la mise en place prochaine d'une commission mixte de coopération.