Afrique: Journée africaine de la musique - Dix ans après, l'héritage de Papa Wemba toujours vivant

Chaque 24 avril, l'Afrique célèbre la Journée africaine de la musique, instaurée par l'Union africaine en juin 2016 pour honorer la mémoire de Papa Wemba, décédé sur scène le 24 avril 2016 à Abidjan, lors du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (FEMUA).

Au-delà de la commémoration, cette journée vise à promouvoir la richesse culturelle du continent et à immortaliser l'héritage de celui que l'on surnommait le « roi de la rumba congolaise » et le « pape de la Sape ». Dix ans après sa disparition, les Congolais continuent de témoigner de l'impact artistique et culturel de Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba.

Des souvenirs encore vivaces

Dans les rues de Kinshasa, les témoignages recueillis traduisent l'attachement profond à l'artiste.

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Un fan kinois déclare : « Papa Wemba, je dirais qu'il est unique. Je l'ai connu aussi à travers le film La vie est belle. C'est une légende. Sa chanson Maman reste pour moi une musique éducative et un souvenir précieux ».

Un autre admirateur renchérit : « Papa Wemba, c'est le sapeur par excellence. Il a donné une valeur immense à l'habit et à la musique, une philosophie qui inspire encore les jeune. ».

Pour ce sexagénaire, Papa Wemba était un innovateur et dénicheur des talents :

« Dans la rumba, il a ajouté le rock, créant l"Arumba-rock'. Il a aussi introduit le lokole[ Ndlr instrument de musique traditionnel congolais, un tambour à fente fabriqué à partir d'un tronc d'arbre creusé] , donnant un autre rythme à la rumba. Et surtout, il a formé de nombreux jeunes musiciens et artistes devenus des stars »

Un héritage culturel et musical

Pour ces kinois donc, Papa Wemba n'était pas seulement un chanteur, mais un formateur et un innovateur. Sa capacité à fusionner les genres, à moderniser la rumba et à incarner la Sape a marqué durablement la culture congolaise et africaine.

La Journée africaine de la musique, célébrée chaque année, rappelle que son œuvre dépasse les frontières et continue d'inspirer les générations.

Dix ans après sa disparition, Papa Wemba reste une figure incontournable, symbole de créativité et de modernité. La rumba congolaise et la Sape lui doivent une part essentielle de leur rayonnement international.