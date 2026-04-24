Angola: L'Assemblée nationale rejette la proposition de loi de l'UNITA sur l'exercice de l'opposition démocratique

Luanda — L'Assemblée Nationale a rejeté, ce jeudi 23, dans sa généralité, la proposition de loi sur l'exercice de l'opposition démocratique, présentée par le groupe parlementaire de l'UNITA.

Le texte visait à encadrer et garantir l'exercice du droit à l'opposition démocratique, en mettant l'accent sur la défense des droits des citoyens, de la Constitution, des lois et de l'intérêt général, à travers l'action des partis politiques en tant qu'organisations permanentes et autonomes, orientées vers la participation à la vie politique du pays. À travers cette initiative, le groupe proposant entendait renforcer le cadre juridique relatif à l'exercice des droits fondamentaux, en incluant les partis disposant ou non d'une représentation parlementaire.

Le parti a également exprimé son intention de continuer à soumettre des initiatives législatives dans ce domaine, sur la base de la Constitution de la République d'Angola. S'exprimant devant la presse, le député du MPLA, Santiago Primeiro, a indiqué que son groupe parlementaire avait voté contre la proposition, estimant qu'elle comportait des dispositions contraires à la Constitution.

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Selon lui, certaines solutions avancées dans le texte remettent en cause des principes structurants, notamment celui de la souveraineté, en suggérant des mécanismes susceptibles d'instaurer une « cohabitation gouvernementale », en attribuant des responsabilités de gouvernance à des forces politiques ne disposant pas d'un mandat électoral à cet effet. Le député a ajouté que la proposition consacrait des droits déjà prévus dans l'ordre juridique et incluait des mesures jugées disproportionnées, susceptibles d'affecter les libertés fondamentales des citoyens.

Santiago Primeiro a en outre souligné que le MPLA considère qu'il n'existe aucun vide juridique en la matière, la Constitution, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la loi électorale et d'autres textes prévoyant déjà des mécanismes encadrant l'exercice de l'opposition parlementaire.

Pour ces raisons, a-t-il conclu, le groupe parlementaire a voté contre le texte, le jugeant inutile et potentiellement préjudiciable à la stabilité politique et à l'efficacité de l'action gouvernementale. La proposition a été rejetée par 96 voix contre, 79 pour et deux abstentions. Toujours ce jeudi, le député du MPLA, Nani Vontade, a remplacé la députée Erika de Carvalho Aires, actuellement en fonctions en tant que ministre de l'Éducation.