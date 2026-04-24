Angola: L'Exécutif angolais garantit un soutien financier aux entreprises touchées par des calamités dans plusieurs provinces

Benguela — Le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, a assuré ce jeudi que l'ensemble de mesures d'appui et d'allègement économique destiné aux entreprises affectées par des catastrophes naturelles couvre plusieurs provinces du pays, dont Benguela.

Il s'agit d'une ligne de crédit de 30 milliards de kwanzas approuvée par le Gouvernement afin de soutenir la relance de l'activité économique, avec un accent particulier sur les provinces du centre et du sud de l'Angola, notamment Benguela, l'une des plus touchées par les pluies et les inondation, ainsi que Bié, Huíla et Cunene.

José de Lima Massano s'exprimait lors d'une rencontre entre l'équipe économique du Gouvernement et des représentants d'associations d'entreprises de la province de Benguela, dont l'Alliance des entrepreneurs de Benguela, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agro-élevage et des pêches, ainsi que la coopérative des éleveurs de bétail. Le responsable a précisé que ce financement ne se limite pas à Benguela, malgré la gravité de la situation dans cette région en raison des pluies et des crues du fleuve rio Cavaco.

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Selon lui, d'autres régions du pays ayant subi des dégâts liés à des phénomènes naturels bénéficieront également de cette facilité financière. Il a en outre expliqué qu'aucune sélection sectorielle n'a été établie, le mécanisme étant ouvert à tous les secteurs d'activité, de l'élevage à l'agriculture, entre autres.

Le ministre a réaffirmé que l'Exécutif encourage l'investissement privé, national comme étranger, et que ce soutien est accessible aux entreprises indépendamment de leur localisation ou de l'origine du capital. Au cours de cette visite de quelques heures à Benguela, l'équipe économique du Gouvernement a évalué les dommages causés par les pluies dans certaines unités industrielles du Pôle industriel de Catumbela, et a également visité le centre logistique où sont entreposés les biens destinés aux victimes des récentes inondations du fleuve Cavaco.