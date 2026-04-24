Dakar — L'équipe sénégalaise ASC Ville de Dakar (ASCVD) se dit prête à relever le défi de la Conférence Sahara de la Basket Africa League (BAL) à Rabat, avec l'ambition de faire mieux que l'année dernière en vue de répondre aux attentes du public sénégalais, ont déclaré jeudi l'ailier sénégalais Mamadou Lamine Bara Diop et l'arrière français Axel Toupane.

"Nous avons une très bonne équipe, les joueurs sont motivés. Nous avons un défi à relever. Nous avons effectué plusieurs renforts avant de venir au Maroc. Nous nous sommes beaucoup entraînés au Sénégal. Nous avons eu le temps d'échanger, l'alchimie est là et nous avons hâte de commencer la compétition dans de très bonnes conditions", a déclaré Mamadou Lamine Bara Diop.

Il s'exprimait à la veille du démarrage de la compétition, qui se poursuivra jusqu'au 3 mai. L'ASCVD, représentant sénégalais à la 6e saison de la Conférence Sahara de la BAL, évoluera dans le même groupe avec FUS de Rabat (Maroc), Al Ahly (Égypte), les JCA Kings (Côte d'Ivoire), le Club Africain de Tunis (Tunisie) et les Maktown Flyers (Nigeria).

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Le club de la municipalité de Dakar entrera en lice à 17h GMT face au Club Africain de Tunis. Les rencontres, qui se poursuivront jusqu'au 3 mai, se dérouleront à la Salle Moulay Abdellah de Rabat, une enceinte de 10 000 places.

Revenant sur l'échec de la saison passée, Diop a insisté sur la détermination du groupe : "L'année dernière, nous avons failli. Cette année, toute la population sénégalaise nous attend. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous devons prendre notre revanche".

L'arrière français Axel Toupane a affiché, de son côté, la même confiance à la veille du coup d'envoi de la compétition. "Nous avons raté de peu la qualification l'an dernier, alors cette année, nous allons nous qualifier. Nous avons un superbe site, tout est parfait", a-t-il soutenu.

L'ASCVD, qui avait participé pour la première fois à la BAL la saison passée, avait terminé dernière de la Conférence Sahara avec un bilan de deux victoires et quatre défaites, manquant la qualification pour les Finals 8. Le club sénégalais s'était toutefois illustré en battant le champion en titre, Petro de Luanda (Angola).

Trois autres équipes, le Club Africain, les Maktown Flyers et les JCA Kings, participent pour la première fois à la BAL. Le FUS Rabat signe, lui, une troisième participation consécutive. Al Ahly SC est la seule équipe de cette conférence à avoir déjà remporté la compétition, lors de la 3e saison en 2021.

Avec 15 matchs au programme et des équipes jugées globalement équilibrées, la Conférence Sahara s'annonce particulièrement disputée. La confrontation entre le FUS Rabat et Al Ahly SC est notamment très attendue, les Marocains s'étant imposés 89-78 lors de leur dernière rencontre en 2024 à Kigali.

Malgré le bon niveau des équipes de cette conférence, le club égyptien Al Ahly SC apparaît comme l'un des favoris pour une qualification dans le dernier carré.

Le tournoi se jouera sous forme de championnat, avec des confrontations directes entre toutes les équipes sur huit journées. La plupart des journées proposeront deux matchs, à l'exception du 28 avril, qui ne comptera qu'une seule affiche. Deux jours de repos sont prévus, les 27 et 30 avril.

À l'issue de cette phase, les quatre premières équipes se qualifieront pour les playoffs de la BAL 2026, prévus à Kigali, au Rwanda, du 22 au 31 mai, où elles rejoindront les quatre meilleures équipes de la Conférence Kalahari, qui s'est tenue du 27 mars au 5 avril 2026 à la SunBet Arena de Pretoria.

Il s'agit d'Al Ahly de Tripoli (Libye), champion en titre, de Petro de Luanda (Angola), de Dar City Basket (Tanzanie) et d'APR (Rwanda), qualifiés à l'issue de la Conférence Kalahari.

Les play-offs de la BAL se dérouleront à Kigali, au Rwanda, du 22 au 31 mai 2026.