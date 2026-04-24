Ile Maurice: Les grands titres de l'Express de ce vendredi 24 avril 2026

En une de l'express: «Article IV 2026» du FMI : Consultations pour un diagnostic clé ; Autre titre : «Asset Recovery Fund» : L'argent du crime récupéré est redistribué aux victimes ; FCC : 70 perquisitions, 26 arrestations et Rs 160 millions d'actifs gelés entre décembre 2025 et mars 2026 ; Interview with... Maurice Lam: "Mauritius has lost its North Star" ; Mondial 2026 : L'administration Trump veut repêcher l'Italie.

«Article IV 2026» du FMI : Consultations pour un diagnostic clé

Une prescription pour la note de Moody's et la trajectoire du Budget 2026-27

«Asset Recovery Fund» : L'argent du crime récupéré est redistribué aux victimes

FCC : 70 perquisitions, 26 arrestations et Rs 160 millions d'actifs gelés entre décembre 2025 et mars 2026

Interview with... Maurice Lam: "Mauritius has lost its North Star"

Éditorial : L'étoile perdue

Mondial 2026 : L'administration Trump veut repêcher l'Italie