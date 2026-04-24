Tunisie: Val-d'Oise - Les entreprises invitées à investir et coopérer avec le pays

23 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le Bureau de FIPA-Tunisia à Paris et le Comité d'Expansion Économique du Val d'Oise (CEEVO), en partenariat avec l'Ambassade de Tunisie en France, ont organisé une rencontre économique intitulée « Entrepreneurs du Val d'Oise : Et si vos prochaines opportunités d'affaires se trouvaient en Tunisie ? », tenue à l'Hôtel du Département du Val d'Oise.

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations économiques entre la Tunisie et la France, en mettant en avant le potentiel d'investissement tunisien auprès des acteurs économiques d'un territoire stratégique français. Le Val d'Oise, département de plus de 1,2 million d'habitants et regroupant plus de 100 000 entreprises, dispose d'un positionnement économique structurant, notamment grâce à la proximité de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Son tissu entrepreneurial diversifié en fait un espace propice au développement de partenariats internationaux et de projets de coopération.

La rencontre a réuni plusieurs organisations institutionnelles et économiques locales, dont le MEDEF Val d'Oise, la CCI Val-d'Oise et la CPME Val d'Oise, témoignant de l'intérêt croissant du territoire pour l'internationalisation des entreprises et l'ouverture vers de nouveaux marchés. La partie tunisienne était représentée par FIPA-Tunisia, le CEPEX et la Chambre de Commerce et d'Industrie Tuniso-Française (CCITF), qui ont présenté les atouts économiques de la Tunisie ainsi que les perspectives de coopération bilatérale.

Un temps fort a été consacré aux interventions des structures de développement régional tunisiennes, notamment l'Office de développement du Sud (ODS), l'Office de Développement du Centre-Ouest (ODCO), l'Office de Développement du Nord-Ouest (ODNO), ainsi que la Chambre de Commerce et d'Industrie du Nord-Est (CCINE). Ces interventions ont permis de mettre en lumière les spécificités territoriales tunisiennes et les opportunités d'investissement dans différentes régions du pays.

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Des témoignages d'entreprises et des échanges directs entre acteurs économiques ont permis d'identifier des pistes concrètes de coopération et de projets communs, dans une logique de partenariat durable et de création de valeur partagée. Les organisateurs ont salué la qualité des échanges et la forte mobilisation des participants, considérant cette rencontre comme une étape importante vers la structuration d'un cadre de coopération renforcé entre les régions tunisiennes et le Val d'Oise.

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