Tunisie: Le pays explore l'ensemencement des nuages pour lutter contre la sécheresse

23 Avril 2026
La Presse (Tunis)

L'ensemencement des nuages pourrait constituer une solution complémentaire pour renforcer les ressources en eau et atténuer les effets de la sécheresse en Tunisie, selon le chercheur en climatologie Amer Bahba.

Intervenant sur la radio Diwan FM, le spécialiste a expliqué que cette technique vise à augmenter les quantités de précipitations en agissant sur les nuages afin de favoriser la pluie, tout en soulignant que son impact reste généralement limité mais potentiellement utile dans certains contextes climatiques.

Il a rappelé que cette technologie n'est pas récente, puisqu'elle est utilisée depuis plusieurs décennies dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, et a également été mise en oeuvre dans des expériences plus récentes en Iran et aux Émirats arabes unis. Selon lui, la Tunisie est appelée à poursuivre et approfondir ce type d'expérimentations dans le cadre de la recherche scientifique appliquée.

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Amer Bahba a par ailleurs indiqué qu'une première expérience d'ensemencement des nuages a été réalisée en Tunisie en 2025. Celle-ci aurait permis l'enregistrement de précipitations dans le nord du pays, sans qu'il existe toutefois, à ce jour, de rapports officiels détaillant précisément les résultats et le degré d'efficacité de l'opération.

Dans le même contexte, une convention-cadre a été signée le mercredi 22 avril 2026 entre l'Établissement de recherche et d'enseignement supérieur agricole, l'Institut national de recherche en ingénierie rurale, eaux et forêts et la société Carthage Grains. Cet accord vise la mise en oeuvre d'un projet d'expérimentation de l'ensemencement des nuages au niveau des exploitations et domaines agricoles.

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