Tunisie: Feux de forêt - Un plan d'action national lancé avant l'été 2026

La protection des forêts et des cultures est une responsabilité partagée exigeant une coordination rigoureuse et une vigilance constante, pour assurer la durabilité des ressources naturelles, a souligné, hier mercredi, le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh.

Présidant une réunion de travail consacrée aux préparatifs visant la prévention des incendies pour l'été 2026, le ministre a appelé au renforcement de la vigilance et à la mobilisation collective pour préserver les ressources naturelles du pays, étant donnée qu'elle représentent une richesse nationale pour les générations futures, selon un communiqué publié jeudi 23 avril 2026, par le ministère. Le plan d'action repose sur la sensibilisation, le développement des infrastructures logistiques et le renforcement des centres de surveillance, de vigilance et d'interventions rapides, a-t-il rappelé.

A ce propos, le ministre a évoqué quelques entraves notamment les difficultés d'intervention dans certaines zones, soulignant l'engagement de son département à soutenir la Direction générale des forêts, essentiellement par la formation et l'amélioration des capacités d'intervention dans les zones inaccessibles, afin d'assurer ainsi une meilleure efficacité dans la prévention et l'intervention.

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Pour sa part, la représentante de la Direction générale de la production agricole a énuméré certaines mesures de protection des céréales, incluant le désherbage des abords des routes en collaboration avec le ministère de l'Équipement et l'aménagement de bandes pare-feu au sein des parcelles, outre la sensibilisation des agriculteurs aux méthodes d'entretien de leurs machines pour éviter les étincelles en plus de la mise en place des points d'eau et des équipements de première intervention.

Les différents départements et structures concernés ont présenté, par la même occasion, un exposé sur les préparatifs, portant sur le renforcement des centres de contrôle et de vigilance, pour assurer la rapidité d'interventions et de réclamation, outre le renforcement de la flotte de camions de pompiers et d'avions, ainsi que la mobilisation des ressources humaines et l'intensification des patrouilles de contrôle, durant les périodes de pic de chaleur.