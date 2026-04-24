Tunisie: Étudier au Japon gratuitement - Les bourses MEXT 2027 sont lancées

L'Ambassade du Japon en Tunisie a annoncé l'ouverture des candidatures pour les bourses d'études MEXT 2027, destinées aux étudiants tunisiens souhaitant poursuivre leur parcours académique au Japon, que ce soit au niveau universitaire ou dans les collèges de technologie.

Ce programme s'adresse à deux catégories de candidats. La première concerne les étudiants titulaires d'un diplôme universitaire souhaitant intégrer des universités japonaises en tant que "Research Students". Les candidats doivent être nés le ou après le 2 avril 1992. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 22 mai 2026, le cachet de la poste faisant foi. Les départs sont prévus pour avril ou octobre 2027. Le test de compétence en langue japonaise (JLPT) est recommandé mais non obligatoire.

Les candidats intéressés peuvent consulter les informations détaillées via le lien suivant : https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html La deuxième catégorie concerne les bourses destinées aux "Colleges of Technology - Kosen", ouvertes aux élèves tunisiens titulaires du baccalauréat ou en cours d'obtention. Les candidats doivent être nés le ou après le 2 avril 2002.

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La date limite de dépôt des dossiers est également fixée au 22 mai 2026. Le départ est prévu pour avril 2027. Les épreuves d'admission varient selon la spécialité choisie. Le JLPT est également recommandé mais non obligatoire. Les informations complémentaires sont disponibles ici : https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-technology.html

À travers ce programme, le Japon poursuit sa politique d'ouverture académique et de coopération internationale en offrant aux étudiants tunisiens des opportunités de formation dans des établissements d'enseignement supérieur et technique de haut niveau.