Afrique: Le président Saïed inaugure la 40e édition de la FILT et annonce la création prochaine du conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement

TUNIS — Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, jeudi, l'ouverture officielle de la 40e édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis (FILT), qui se déroule du 23 avril au 3 mai 2026 sous le slogan "La Tunisie, patrie du livre ".

À son arrivée au Parc des Expositions du Kram, dans la banlieue nord de Tunis, le président a été accueilli par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, le directeur de la Foire internationale du livre de Tunis, Mohamed Salah Kadri, ainsi que plusieurs responsables, qui l'ont accompagné lors de sa visite des différents stands.

Il a également été reçu par un certain nombre d'ambassadeurs et de représentants des missions diplomatiques accréditées en Tunisie.

Le président de la République a commencé sa visite en découvrant l'exposition "Le Rythme des lettres : l'art de la calligraphie en Tunisie, expériences et tendances", où il a observé les oeuvres exposées et a longuement échangé avec plusieurs responsables du Centre National des Arts de la Calligraphie et des élèves du centre qui ont contribué à l'aménagement de l'exposition avec leurs oeuvres.

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Dans le pavillon du ministère des Affaires culturelles, le président a été accueilli, en plus des responsables du département, par plusieurs enfants, dont une jeune fille malvoyante, ainsi que les jumelles Bissane et Blissane Kouka, lauréates de la 9e édition du Défi de la Lecture arabe, tenue à Dubaï en octobre 2025. À cette occasion, il a pris connaissance des activités du ministère et des institutions qui en relèvent.

Le président de la République s'est ensuite rendu au pavillon de l'Indonésie, pays invité d'honneur, où il a été accueilli par l'ambassadeur Zuhairi Misrawi, et certains participants indonésiens au rythme d'une danse populaire indonésienne.

Il a pris connaissance de plusieurs ouvrages publiés par l'ambassade d'Indonésie à Tunis ainsi que des ouvrages d'étudiants indonésiens, tout en découvrant des classiques comme la Muqaddima d'Ibn Khaldoun (Les Prolégomènes) et des oeuvres du cheikh Taher Ben Achour.

Selon une vidéo publiée par la page officielle de la présidence de la République, l'ambassadeur d'Indonésie a remis au chef de l'Etat un exemplaire de l'ouvrage intitulé " De Jakarta à Carthage" de Rachid Driss à travers lequel l'auteur retrace les liens culturels et civilisationnels entre la Tunisie et l'Indonésie.

Le président a ensuite visité le pavillon de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE), où il a suivi une présentation sur le "Coffret de veille démocratique", un kit pédagogique destiné aux enfants et adolescents de différentes tranches d'âge, ainsi qu'aux éducateurs pour une utilisation en milieu scolaire et dans le cadre des activités de sensibilisation organisées par l'instance.

Il a également observé une version du coffret en braille, ainsi qu'une version destinée aux clubs scolaires. Il a pris connaissance de certains ouvrages et documents utilisés pour enrichir le Centre de documentation et d'études électorales, relevant de l'ISIE, qui ouvrira bientôt ses portes.

Le président a ensuite visité plusieurs stands, dont ceux de maisons d'édition privées, ainsi que ceux du Centre de publication universitaire et du ministère de l'Éducation, où il a longuement échangé avec plusieurs élèves ayant réalisé des projets innovants utilisant les technologies modernes.

Il a également visité les stands du ministère des Technologies de la Communication, du ministère de la Défense nationale, de l'Institut supérieur de l'Histoire de la Tunisie contemporaine, ainsi que celui de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al-Hikma et de la Société Nationale de Cellulose et de papier Alfa.

Il a également visité les pavillons de l'Algérie, du Sultanat d'Oman, de la Palestine, de l'Iran, de la Russie, ainsi que celui de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

Lors de sa tournée, il a rencontré un groupe de jeunes du Centre National de l'Informatique pour l'Enfant, relevant du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées. Ils étaient accompagnés par la directrice du Centre de recherches, d'études, de documentation et d'information sur la femme (CREDIF), représentant la ministre de la Famille, et ont présenté à cette occasion un aperçu du projet "Ambassadeurs de la sécurité numérique".

Au cours de sa visite, le président Saïed a longuement échangé avec des groupes d'élèves, soulignant que la jeunesse représente l'avenir du pays.

Il a affirmé que la Tunisie, forte de son investissement dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement, demeure toujours un « phare dans le monde entier ».

À cette occasion, il a annoncé la création prochaine du Conseil supérieur de l'éducation, une institution destinée à développer le système de l'éducation et de l'enseignement dans le pays.

"Nos jeunes sont les bâtisseurs de la Tunisie de demain. Ils sont imprégnés de patriotisme", a-t-il encore déclaré, mettant l'accent sur la nécessité de mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires afin qu'ils puissent exceller dans tous les domaines.

Lors de cette visite, le président de la République s'est intéressé également aux institutions de l'audiovisuel public en visitant les stands de l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), de la Société nouvelle d'impression, de presse et d'édition (SNIPE) regroupant La Presse et Assabah, ainsi que celui de la Radio Tunisienne.

Il a clôturé sa visite par un passage à l'espace dédié aux enfants et aux adolescents, où il a suivi plusieurs ateliers.