Burkina Faso: SNC bobo 2026 - Que la fête soit belle!

C'est demain le grand jour! En effet, la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) s'ouvre ce samedi 25 avril 2026, à Bobo-Dioulasso.

Le coup de gong sera donné par le président du Faso qui est arrivé deux jours plutôt, dans la capitale économique et culturelle, avec toute son équipe. En effet, tout le gouvernement s'est déplacé dans la ville de Sya et y a même tenu un Conseil des ministres délocalisé. C'est dire toute l'importance de cette biennale culturelle qui se tient à Bobo-Dioulasso depuis 1990. En fait, la SNC va au-delà du simple évènementiel. Au fil des éditions, elle s'est imposée comme une véritable tribune de valorisation et de promotion de la culture burkinabè. Dans la sous-région, elle fait notre fierté. Si cet évènement n'existait pas déjà, il aurait fallu vraiment le créer. C'est pour cela que je tiens à rendre hommage aux initiateurs pour cette belle trouvaille.

Cela dit, la SNC 2026, à l'instar des récentes éditions, se tient dans un contexte de crise sécuritaire. Mais en dépit de ce contexte difficile, notre pays n'a jamais manqué à ce rendez-vous qui, du reste, l'honore. Ni à aucun évènement d'envergure nationale d'ailleurs. En effet, du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) au Salon international de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO) en passant par le Tour du Faso, tous ces grands évènements sont régulièrement organisés dans notre pays. C'est la preuve d'une résilience exceptionnelle dont fait montre notre pays, faisant ainsi mentir toutes les mauvaises langues qui lui prédisaient chaos et isolement.

Mettre les petits plats dans les grands pour faire vivre une belle SNC aux festivaliers

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Je ne saurais donc exprimer toute la joie qui est la mienne de voir cette 22e édition de notre biennale culturelle se tenir. Tout mon souhait, au-delà de la fierté qui m'anime, est que la fête soit belle. Je voudrais d'abord saluer le travail remarquable du Comité d'organisation qui a consacré de longs mois à l'organisation de cet évènement, et l'inviter à mettre les petits plats dans les grands pour faire vivre une belle SNC aux festivaliers. Il faudrait surtout travailler à relever le défi sécuritaire. Il est d'autant plus primordial que toute la réussite de l'évènement en dépend. Une SNC sans incident sécuritaire, c'est l'image de notre biennale qui s'en trouve rehaussée.

C'est donc mon cri du coeur aux organisateurs que j'appelle à observer la plus grande vigilance pour que tout se déroule sans anicroche. Quant aux différentes troupes qui ont mis des mois entiers à se préparer pour l'évènement, je leur souhaite la meilleure inspiration possible afin qu'elles puissent nous servir un beau spectacle. Pour tous ceux qui seront en compétition, je vais être neutre et souhaiter simplement que le meilleur gagne.