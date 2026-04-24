Tunisie: Blocage du projet d'énergie éolienne au mont Tabaga depuis 2017 - Les dessous expliqué par le député Taher Ben Mansour

23 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Taher Ben Mansour, député pour la circonscription de Kébili, a révélé les causes du blocage du projet de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne au mont Tabaga. Ce projet avait été annoncé dès 2017 dans le cadre du Programme National des Énergies Renouvelables sans pour autant avoir été exécuté.

Le député a précisé à ce titre que ce projet se divise en deux parties : la première dans le gouvernorat de Nabeul, avec une capacité de production estimée à 200 MW, et la seconde dans le gouvernorat de Kébili, d'une capacité de 100 MW.

Ces caractéristiques en font l'un des projets stratégiques majeurs pour soutenir la production d'électricité à partir de sources propres. M. Ben Mansour a ajouté dans ce sens que toutes les procédures administratives nécessaires, y compris l'obtention des autorisations requises, ont pourtant été finalisées depuis mai 2018 sauf que le projet n'est toujours pas entré en phase d'exécution.

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Ben Mansour a expliqué que « ce retard est principalement dû à la lenteur du ministère de tutelle dans le recrutement d'un bureau d'études spécialisé pour mener la campagne de mesure de la vitesse des vents sur le site ». Cette étape, insiste-t-il, est indispensable avant de passer à la phase des appels d'offres et de réalisation.

Le député a en outre indiqué qu'une orientation vers un partenariat avec le secteur privé pourrait être envisagée pour concrétiser ce projet attendu depuis des années par les habitants de la région. Et ce, afin de stimuler le développement local et de soutenir la transition énergétique en Tunisie.

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