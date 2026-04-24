Tunisie: Issam Lahmar souligne l'engagement du pays à instaurer un système de protection sociale plus globale, équitable et durable

Durant son allocution donnée lors du séminaire national sur « la couverture sociale des travailleurs du secteur informel », M. Issam Lahmar, ministre des Affaires sociales, a mis l'accent sur la nécessité de passer d'une logique sélective à une approche globale fondée sur les droits.

Inaugurant cet évènement qui a e été organisé hier, mercredi 22 avril 2026 par le Centre Arabe pour l'Administration du Travail et de l'Emploi à Tunis, en partenariat avec le ministère des Affaires Sociales, le Ministre a souligné que le thème même de la conférence reflète l'essence des transformations que traverse notre société ainsi que les défis majeurs que la Tunisie s'emploie à relever pour instaurer davantage de justice et d'équité

Lahmar a précisé que le secteur informel n'est plus une simple activité exercée en marge de l'économie, mais une composante essentielle du marché du travail dans la mesure où l'informel regroupe de larges catégories sociales qui contribuent à la création de richesse sans bénéficier, en contrepartie, d'une quelconque protection sociale.

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Dans ce contexte, le Ministre a expliqué que l'intégration des travailleurs des secteurs informel et parallèle n'est pas une simple extension technique d'un système existant, mais une transformation qualitative de l'approche de la protection sociale. « Celle-ci passe d'une logique sélective et limitée à une logique globale fondée sur les droits, par la mise en place de cadres juridiques adaptés répondant à la nature des activités exercées », a-t-il indiqué.

Et de souligner que les nouveaux modèles, tels que l'économie des plateformes, attirent de nombreux actifs sans l'obligation de verser des cotisations pour financer les régimes de sécurité sociale. Parallèlement, bite-t-il, l'État s'efforce de financer de nombreux programmes, d'octroyer des avantages et d'améliorer la qualité des prestations fournies afin que la protection sociale s'offre comme un choix attractif et non pas une simple obligation imposée. Chose qui permettra au citoyen de jouir de son droit à la couverture sanitaire et sociale tel que stipulé par la Constitution tunisienne.

À cette occasion, le Ministre a insisté sur la nécessité de simplifier les procédures et de numériser les services de sécurité sociale. Et ce à travers la mise en place d'une approche dynamique liant protection sociale et croissance économique. « Cette approche vise à améliorer l'efficacité de la dépense publique et à l'orienter vers les catégories les plus vulnérables », a-t-il précisé.

Il a noté que le succès de la réforme du système de sécurité sociale ne se mesure pas seulement à l'étendue de la couverture, mais à la capacité du système à gagner la confiance des citoyens et à apporter une valeur tangible dans leur vie quotidienne. « Cela doit se faire progressivement en ciblant les groupes les plus fragiles dans un premier temps, avant de s'étendre à d'autres catégories, conformément à l'orientation nationale visant à réaliser la justice sociale par le développement de politiques publiques plus inclusives répondant aux transformations profondes du marché du travail », a-t-il indiqué.