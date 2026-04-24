Tunisie: Nabeul - Inauguration de la Maison des services numériques à Tazarka

La gouverneure de Nabeul, Hana Chouchane, a présidé jeudi 23 avril 2026, en compagnie du premier délégué Mourad Haj Omar, la cérémonie d'inauguration de la Maison des services numériques à Tazarka, en présence de responsables régionaux, locaux et de représentants de plusieurs administrations centrales.

Cette nouvelle structure vise à rapprocher les services administratifs des citoyens, à simplifier les procédures et à améliorer la qualité des prestations publiques grâce au regroupement de plusieurs services sous un même toit. Elle intervient dans le cadre de la stratégie nationale de modernisation de l'administration et de digitalisation des services publics.

Lors de son intervention, Hana Chouchane a souligné la volonté de l'État de généraliser ce modèle à travers les différentes régions du pays, afin de garantir l'égalité d'accès aux services publics et de renforcer l'efficacité de l'action administrative. Elle a indiqué que cette structure offrira notamment des services liés à la couverture sociale, aux services financiers, à l'énergie, à l'eau, aux télécommunications et à l'emploi.

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La directrice générale des Réformes administratives et des Études prospectives à la Présidence du gouvernement a, pour sa part, précisé que ce projet résulte d'une coordination entre les services de la Présidence du gouvernement, les ministères concernés, les établissements publics, les collectivités locales et les administrations régionales.

Elle a ajouté que la Maison des services numériques est placée sous la supervision de la municipalité de Tazarka, avec l'appui d'une plateforme informatique unifiée permettant de fluidifier les démarches et d'assurer une meilleure coordination entre les différents intervenants.

La nouvelle structure comprend deux espaces principaux : un guichet unique et un espace dédié à l'inclusion numérique. Elle mettra à disposition, dans une première phase, 26 services administratifs entièrement numérisés, adaptés aux besoins des citoyens et des catégories ciblées par ce programme. Cette inauguration s'inscrit dans une dynamique régionale de développement des services de proximité, après l'ouverture récente de structures similaires dans les municipalités de Chrifet Bouchray et Takelsa.