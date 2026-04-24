Tunisie: Tunis Capitale du tourisme arabe 2027 - Cinq projets retenus pour la finale du concours du logo

Les ministères du Tourisme et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont annoncé, jeudi, la sélection de cinq projets qualifiés pour la phase finale du concours national dédié à la conception du logo et de l'identité visuelle officielle du programme « Tunis Capitale du tourisme arabe 2027 ».

Dans un communiqué conjoint, les deux départements ont précisé qu'un jury composé d'experts en design, en communication et en tourisme a examiné l'ensemble des candidatures sur la base de critères techniques et créatifs rigoureux. Les cinq meilleures propositions ont été retenues sans ordre de classement.

Les projets finalistes ont été réalisés par Inès Mellouli et Yousra Hmaïdi de l'Institut supérieur des beaux-arts de Tunis, Hela Tamimi de l'École supérieure des sciences et technologies du design de Denden, Salima Ben Hriz et Nourjannet Dakhlaoui représentant l'École supérieure d'architecture, d'audiovisuel et de design de Tunis ainsi que l'École supérieure des arts multimédias de La Manouba, Asma Ben Salah de l'Institut supérieur d'informatique et de multimédia de Sfax, ainsi que Yasmine Dhouaoui et Yasmine Boumaïza de l'École supérieure des sciences et technologies du design de Denden.

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Les candidats retenus participeront à un hackathon créatif organisé les 1er et 2 mai 2026 à l'Institut supérieur des études touristiques de Sidi Dhrif. Cette étape permettra de perfectionner les concepts proposés avec l'appui d'experts spécialisés afin de concevoir une identité visuelle complète reflétant l'authenticité de la destination tunisienne et renforçant son rayonnement régional et international. À l'issue de cette phase finale, trois projets lauréats seront récompensés par des prix financiers. Le projet classé premier sera adopté comme logo et identité visuelle officielle du programme « Tunis Capitale du tourisme arabe 2027 ».