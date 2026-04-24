Sénégal: Miss Littérature Sénégal 2026 - 105 candidates retenues pour la phase régionale

Sur 166 dossiers examinés, le jury de présélection de la 2e édition du concours Miss Littérature Sénégal a retenu 105 candidates, réparties dans huit centres à travers le pays. Rendez-vous le 6 juin 2026.

Dans une note parvenue à notre rédaction ce jeudi 23 avril 2026, on apprend que le jury de présélection de la 2e édition du concours Miss Littérature Sénégal (MLS) 2026 a rendu son verdict. Sur les 166 candidates qui avaient déposé leur dossier, 105 ont franchi la première étape et sont officiellement qualifiées pour la phase régionale, prévue le samedi 6 juin 2026. Un taux de sélection d'environ 63 %, qui témoigne à la fois de l'engouement grandissant pour ce concours inédit et de l'exigence des critères retenus par le jury.

Cette compétition, qui célèbre la maîtrise de la langue française et l'amour de la littérature, confirme avec cette deuxième édition son ancrage dans le paysage culturel et éducatif sénégalais. Les candidates retenues sont réparties dans huit centres d'examen couvrant l'ensemble des régions du pays, de Dakar à Ziguinchor, en passant par Tambacounda, Matam ou encore Kédougou.

Le programme des épreuves

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Le concours se déroule en deux phases distinctes, évaluant à la fois la maîtrise écrite de la langue et les capacités d'expression orale des candidates. Un ouvrage sénégalais servira de support central à toutes les épreuves écrites. Phase écrite : texte suivi de questions, dictée, dissertation, production écrite. Phase orale : passage devant le jury pour répondre à des questions de culture générale.