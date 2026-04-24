Sénégal: Audition à l'Assemblée nationale - Une performance «globalement positive» pour le ministre Amadou Ba

23 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

La Commission de la Culture et de la Communication de l'Assemblée nationale, réunie en inter commission avec celle des Affaires économiques, a auditionné ce jeudi 23 avril le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours de son département.

Cet exercice de contrôle parlementaire, basé sur l'analyse des documents budgétaires et des indicateurs de performance, intervient après quatre mois d'exécution sur les douze prévus pour l'année budgétaire 2026.

Doté d'un budget de plus de 28,3 milliards de FCFA en crédits de paiement, le ministère affiche un taux d'exécution globale de 16,5 %, hors dépenses de personnel. Sur le volet touristique, les parlementaires notent des avancées. Les efforts de promotion de la destination Sénégal sont jugés « encourageants », avec notamment « deux produits touristiques de niche déjà mis en avant », ainsi que « plusieurs missions de prospection à l'international », renseigne l'Hémicycle via une communication sur ses réseaux sociaux.

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Du côté du pilotage administratif, le programme dédié présente « un niveau d'exécution financière satisfaisant », même si « plusieurs outils de gouvernance demeurent en cours de déploiement ». Au terme de cette évaluation, les commissions dressent un bilan nuancé, saluant une performance « globalement positive, mais perfectible ». Elles appellent ainsi à « une accélération des investissements, à une meilleure consolidation des indicateurs de performance, un renforcement de la dynamique au sein des programmes les moins avancés ».

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