Ile Maurice: Anil Kumar Dip de nouveau interrogé par la FCC

Ce jeudi, la Financial Crimes Commission (FCC) a poursuivi son enquête dans le cadre du scandale «Reward Money», portant sur la gestion de primes versées lors d'opérations antidrogue. L'ancien commissaire de police Anil Kumar Dip a de nouveau été interrogé par les enquêteurs dans le cadre de cette investigation en cours.

Cette audition s'inscrit dans la continuité des démarches entreprises par la FCC pour faire la lumière sur les mécanismes d'approbation et de distribution des fonds publics liés aux informateurs et aux opérations policières. Les enquêteurs cherchent à préciser le rôle joué par différentes structures et les procédures ayant conduit aux décaissements contestés.

Pour rappel, Anil Kumar Dip a été arrêté par la FCC à l'issue d'un interrogatoire précédent mené «under warning». Il lui est reproché d'avoir validé des paiements jugés excessifs, estimés à environ Rs 198,39 millions, versés à des informateurs impliqués dans des opérations antidrogue menées sous plusieurs unités spécialisées placées sous son commandement.

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Ces unités comprenaient notamment la «Special Striking Team», la «Force Crime Intelligence Unit» et la «Special Intelligence Cell» de la SSU. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à la manière dont ces fonds ont été autorisés et distribués.

Après son arrestation en septembre 2025, l'ancien haut gradé avait été placé en détention et avait passé une nuit au Moka Detention Center. Il avait comparu devant le tribunal de Port-Louis, où il fait face à des accusations provisoires de «Public Official Using Office for Gratification», en vertu de la «Prevention of Corruption Act» et de la «FCC Act».