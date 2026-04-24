Ile Maurice: «Pour une salle de bain, une cuisine ou pour rêver son futur espace de vie, il y a tout au même endroit»

C'est un rendez-vous annuel devenu incontournable pour les Mauriciens. Le Grand salon de la maison et du jardin, qui a officiellement ouvert ses portes hier au Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC). Cinq jours dédiés à l'habitat, à l'aménagement et à l'inspiration. Organisé par Publi Promo Ltée, l'événement célèbre cette année ses 40 ans d'existence.

Pour cette édition 2026, pas moins de 150 exposants sont réunis sous un même toit, proposant une offre variée, allant des équipements techniques aux dernières tendances en décoration intérieure et extérieure. Dès le premier jour, le public est venu nombreux. Dans les allées animées du salon, visiteurs curieux et futurs propriétaires se mêlent à la recherche d'idées, de solutions concrètes ou simplement d'inspiration pour leur maison et leur jardin.

Pour Hugo de Senneville, l'organisateur, la richesse du salon réside dans sa capacité à répondre à tous les besoins: «Quand on construit ou qu'on rénove, on a des besoins qu'on ne soupçonne pas toujours. Ici, au salon, on trouve absolument tout pour sa maison et son jardin. Que ce soit pour une salle de bain, une cuisine ou même pour rêver son futur espace de vie, tout est réuni au même endroit.» Il insiste également sur la diversité des offres : «On peut trouver aussi bien des éléments techniques que des objets décoratifs. Que ce soit pour améliorer une pièce ou repenser entièrement son intérieur, chacun peut y trouver ce qu'il cherche, selon ses envies et son budget.»

Le salon se tient tous les jours jusqu'à dimanche, de 10 heures à 19 heures, avec deux nocturnes prévues vendredi et samedi jusqu'à 21 heures, permettant au public de profiter d'un late night shopping après le travail. Entre innovations technologiques, mobilier design et solutions pratiques, le Grand salon de la maison et du jardin s'impose une nouvelle fois comme une vitrine complète de l'univers de l'habitat à Maurice.

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