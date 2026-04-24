Ile Maurice: La National Drug Control Commission est en marche

Le gouvernement passe à la vitesse supérieure dans son combat contre la drogue. Une étape majeure a été franchie ce jeudi 23 avril 2026 avec la tenue de la toute première réunion de la « National Drug Control Commission » (NDCC), présidée par le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam. Le «National Drug Control Masterplan 2026-2030» a également été approuvé à cette occasion.

Outre le chef du gouvernement, cette instance regroupe onze ministres dont les portefeuilles sont concernés par la problématique de la drogue, incluant l'«Attorney General» et le chef commissaire de Rodrigues. Elle se positionne comme l'organe central sous lequel opère la National Agency for Drug Control (NADC).

Cette première réunion poursuivait un double objectif : permettre une prise de contact avec la nouvelle équipe dirigeante de la NADC, mais aussi dresser un état des lieux des actions entreprises à ce jour et définir les prochaines étapes.

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Lors de son intervention, le Premier ministre a été sans équivoque : la lutte contre la drogue constitue une urgence nationale, comme clairement énoncé dans le programme gouvernemental 2025-2029. Face à l'ampleur du phénomène et à ses répercussions sociales, économiques et sanitaires, qui se sont aggravées ces dernières années, il prône une approche résolument moderne, fondée sur des données concrètes et une coordination renforcée entre les différentes institutions.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité d'une réponse globale. La problématique de la drogue ne peut être traitée uniquement sous l'angle répressif ; elle exige une approche multidimensionnelle. Le CEO de la NADC, Kunal Naik, a, pour sa part, présenté les avancées des travaux du «Technical Working Group» sur la «National Cannabis Policy Reform» Ce groupe technique, chargé d'examiner les pistes de réforme en matière de cannabis, a déjà enregistré des progrès notables. Une conférence de presse sera prochainement organisée afin d'en présenter en détail les orientations et recommandations.

Les discussions ont également porté sur les «National Stakeholders Consultations», visant à impliquer l'ensemble des acteurs concernés afin d'assurer des politiques adaptées aux réalités du terrain.

Les échanges ont été constructifs, les ministres ayant fait part de leurs appréhensions, mais aussi de leurs suggestions et propositions pour renforcer l'efficacité de la réponse nationale. À l'issue de la réunion, la «chairperson» de la NADC, Nadia Peerun s'est appesantie sur le signal fort qu'a lancé le Premier ministre en validant le «Master Plan». Ce plan cristallise la collaboration de tous les acteurs concernés par la lutte contre la drogue, et il incombe désormais à la NADC d'établir la mise en oeuvre.

Cette première réunion de la NDCC témoigne d'une volonté claire du gouvernement de faire de la lutte contre la drogue une priorité absolue, à travers une stratégie structurée, coordonnée et durable, d'autant plus nécessaire au regard de l'ampleur prise par ce fléau au cours de la dernière décennie.

À noter que le "National Drug Control Masterplan 2026-2030" sera disponible sur les plateformes en ligne du gouvernement dans les jours à venir.

Les ministres de la NDCC

⚫ Navin Ramgoolam, Premier ministre, ministre des Finances, ministre de la Défense, de l'Intérieur et des Communications extérieures et ministre de Rodrigues

(«Chairperson»)

⚫ Rajesh Bhagwan, ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du Changement climatique

⚫ Arvin Boolell, ministre de l'Agro-industrie, de la Sécurité alimentaire, de l'Économie bleue et de la Pêche

⚫ Anil Bachoo, ministre de la Santé et du Bien-être

⚫ Ashok Subron, ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale

⚫ Gavin Glover, Attorney General

⚫ Deven Nagalingum, ministre des Sports

⚫ Reza Uteem, ministre du Travail et des Relations industrielles

⚫ Arianne Navarre-Marie, ministre de l'Égalité des genres et du Bien-être de la famille

⚫ Kaviraj Sukon, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

⚫ Mahend Gungapersad, ministre de l'Éducation et des Ressources Humaines

⚫ Ranjiv Woochit, ministre des Collectivités locales

⚫ Mahen Gondeea, ministre des Arts et de la Culture

⚫ Franceau Grandcourt, Chef commissaire de l'Assemblée régionale de Rodrigues