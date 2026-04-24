Ile Maurice: Un fonctionnaire arrêté à Brisée-Verdière

Un homme de 44 ans, employé comme officier au sein du département de l'Irrigation, a été interpellé le mercredi 22 avril 2026 vers 15 heures par des éléments de la CID de Brisée-Verdière. Tout est parti d'une fouille corporelle effectuée après qu'un constable a jugé son comportement suspect.

La fouille a été effectuée au bureau de la CID de Brisée-Verdière, en présence d'un autre policier. Ainsi, les enquêteurs ont découvert une carte nationale d'identité établie au nom d'un tiers - son cousin décédé, a dit le fonctionnaire -mais avec la photo du prévenu.

La perquisition de son sac a permis de mettre au jour plusieurs autres documents jugés douteux : un relevé bancaire affichant des retraits totalisant plus de Rs 319 000, un certificat médical récent, un acte de naissance et des documents administratifs et bancaires tous établis au nom de ce même tiers, une copie de permis de conduire, un laissez-passer d'autobus pour personne en situation de handicap et un reçu attestant l'achat de bijoux pour une valeur de plus de Rs 66 000.

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Ces éléments saisis, le suspect a été informé de ses droits et placé en état d'arrestation dans le cadre d'une enquête pour usage de documents falsifiés. À l'issue de son interrogatoire, il a été maintenu en détention. Il devra comparaître devant la justice ce jeudi 23 avril 2026.

L'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine de ces documents et d'évaluer l'étendue des éventuelles infractions commises.