Cote d'Ivoire: Promotion du secteur de la communication - Amadou Coulibaly rappelle la vision du gouvernement

Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a ouvert, le 23 avril 2026, à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, la première édition des Journées ivoiriennes de la communication (Jicom), événement porté et piloté par l'agence conseil en communication Efees. Deux journées (les 23 et 24 avril) pour secouer les certitudes, questionner les pratiques, remettre les marques au vrai et faire avancer le métier.

Des journées pour célébrer un secteur qui se transforme, s'affirme et rappelle une vérité simple martelée par l'initiatrice, Ambofo Sakia, à l'ouverture : « Dans un monde en mouvement, communiquer n'est plus une option, c'est une question de survie ». D'où le thème : « Communique ou meurs » de cette première édition des Jicom, qui met en lumière le rôle stratégique de la communication dans la croissance et la pérennité des organisations.

Rappelant l'importance de la communication et les « mutations profondes » que connait le secteur avec ses avantages et défis, le ministre Amadou Coulibaly qui avait à ses côtés le président de l'Autorité nationale de la presse, Samba Koné, est revenu sur la vision du gouvernement concernant la question : « La vision du gouvernement, sous l'impulsion du Président de la République, est claire : bâtir un secteur de la communication structuré, régulé, innovant et compétitif ».

Une ambition qui, a-t-il précisé, s'articule autour de piliers fondamentaux : la régulation, la professionnalisation des acteurs, l'adaptation à l'évolution numérique et la promotion d'une communication éthique, responsable, respectueuse des valeurs républicaines, de la dignité humaine et de la cohésion sociale.

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« Le numérique a ouvert des perspectives inédites, en élargissant considérablement les espaces d'expression et de diffusion de message. Cependant, cette révolution s'accompagne de nouvelles vulnérabilités : la désinformation, la manipulation des opinions et la propagation rapide de contenus toxiques, qui constituent des défis majeurs pour nos démocraties, en ce qu'ils fragilisent la confiance, altèrent la qualité du débat public et peuvent porter atteinte à la cohésion sociale », a dépeint Amadou Coulibaly.

Face à ces enjeux, a insisté le ministre, le gouvernement a engagé des réformes structurantes dont l'objectif est de préserver un espace communicationnel à la fois libre, ouvert et responsable.

Professionnels du secteur de la communication publicitaire, décideurs, créateurs, passionnés, étudiants prennent part à cette grande scène de celles et ceux qui façonnent l'image des marques. Les participants ont droit à un programme riche et immersif, structuré autour de grandes thématiques qui reflètent les réalités et les mutations du secteur.

« La communication est devenue plus stratégique que jamais. Il faut s'adapter. Les Jicom sont aussi là pour réhabiliter le conseil et revaloriser l'image de toute une corporation », a indiqué Ambofo Sakia.

Les échanges, durant les 48 heures de travaux, aborderont des enjeux tels que la règlementation, la structuration du secteur, la place de la communication dans les entreprises, les défis du digital, l'impact de la Rse, ou encore le rôle croissant des influenceurs dans l'expansion des marques.