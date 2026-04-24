Sénégal: Le gouvernement et les organisations patronales ont renouvelé la Convention nationale État-employeurs privés

Dakar — Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, les organisations patronales sénégalaises et l'Organisation internationale du travail (OIT) ont renouvelé la Convention nationale État-employeurs privés pour la promotion de l'emploi, jeudi, à Dakar.

Ce partenariat noué en 1987 n'avait plus été renouvelé depuis 2000, selon les parties concernées.

Les principales organisations patronales du pays, dont le Conseil national du patronat (CNP), la Confédération nationale des employeurs du Sénégal et le Mouvement des entreprises du Sénégal, ont pris part à son renouvellement.

"La Convention nationale État-employeurs privés pour la promotion de l'emploi est bien plus qu'un simple dispositif d'insertion professionnelle. Elle est un véritable instrument opérationnel de la politique nationale de l'emploi, un levier stratégique qui permet de traduire les orientations publiques en actions concrètes, au bénéfice des jeunes et des entreprises", a expliqué Amadou Moustapha Sarré, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique.

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Amadou Moustapha Sarré, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique

"Lorsque l'État et le secteur privé conjuguent leurs efforts, des résultats significatifs peuvent être obtenus", a dit M. Sarré.

Il signale, sur la base d'une évaluation de ce partenariat, qu'il a permis d'améliorer l'accès à l'emploi, de renforcer les compétences des bénéficiaires et d'offrir des opportunités d'insertion à des milliers de jeunes.

"L'évaluation a également mis en lumière des insuffisances qui nous obligent à faire mieux, notamment en matière de durabilité des emplois et de protection sociale", a relevé le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique.

Le renouvellement de la Convention nationale État-employeurs privés pour la promotion de l'emploi permettra de "bâtir un marché du travail plus inclusif", selon Olivier Boucal, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du secteur public.

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba

"Nous devons veiller ensemble à ce que cet instrument produise des résultats concrets et mesurables en matière de création d'emplois, d'amélioration des conditions de travail et de renforcement de la protection sociale", a-t-il dit.

"C'est à ce prix que nous pourrons bâtir un marché du travail plus inclusif, plus dynamique et plus résilient, au service du développement économique et du bien-être de nos concitoyens", a ajouté M. Boucal.

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, considère le renouvellement de l'accord de partenariat comme "un investissement de capital humain".

"Le ministère des Finances et du Budget a tenu à s'assurer que le mécanisme financier de ce nouveau dispositif sera [...] transparent. Notre objectif est clair : faire en sorte que chaque franc de l'État injecté dans les contrats, les stages, les apprentissages ou les CDD (contrats à durée déterminée) produise une valeur ajoutée réelle pour nos entreprises et une insertion durable pour notre jeunesse", a affirmé M. Diba.

Lors de l'exécution du nouveau partenariat, le ministère des Finances et du Budget va accorder "une attention particulière" aux très petites entreprises et aux moyennes entreprises, d'après lui.

Cheikh Tidiane Sy, vice-président du CNP, a assuré les ministres présents au renouvellement de l'accord, de la volonté des organisations patronales de veiller à sa bonne mise en oeuvre. "Nos entreprises [...] sont prêtes à jouer pleinement leur rôle en investissant, en innovant et en contribuant activement à la création d'emplois durables", a promis M. Sy.

Le succès du nouvel accord dépendra du respect des engagements pris par chacune des parties, leur "esprit de transparence, de responsabilité et de redevabilité" également, a-t-il dit.