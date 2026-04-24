Sénégal: Les jeunes filles invitées à embrasser les filières scientifiques pour mieux adopter le numérique

Le directeur de l'Institut polytechnique de Saint-Louis (IPSL) de l'Université Gaston Berger (UGB), Pr André Faye a invité les jeunes filles à embrasser les filières scientifiques pour s'ouvrir les portes du numérique et de l'Intelligence artificielle notamment.

"Le talent n'a pas de genre et l'avenir numérique appartient à ceux et à celles qui osent l'imaginer", a déclaré Pr Faye dans son discours prononcé à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des filles dans les TIC dont le thème retenu cette année est "L'IA au service du développement : les filles façonnent l'avenir numérique".

M. Faye invite ainsi les parents et les enseignants des lycées et écoles à "encourager les filles à explorer les filières scientifiques afin de créer un avenir où chacune d'elles va se sentir capable de devenir le prochain leader de la Tech".

Il signale que l'objectif de cette journée est de "réduire la fracture numérique de genre en encouragent nos jeunes filles à s'orienter vers les Sciences, technologies, ingénieries, mathématiques (STEM)".

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"Dés lors nous investissons dans une société plus juste et plus innovante et nous offrons aux jeunes filles l'opportunité d'acquérir les compétences nécessaires pour devenir des actrices de la transformation digitale pour faire du numérique un espace d'égalité de chance", ajoute-t-il.

La présidente du club informatique et télécommunication de l'IPSL, Fatou Diaw Diokhané a aussi lancé un message aux jeunes filles les invitant à embrasser les filières scientifiques et à ne pas avoir peur de fréquenter un espace dominé par les garçons.

S'exprimant devant la presse, elle estime que "les jeunes filles ont leur place dans le numérique, les mathématiques, les TIC, les séries scientifiques, "il suffit seulement d'oser".

Plusieurs panels animés par des spécialistes ont marqué cette journée dont l'objectif est d'inviter les filles à adopter le numérique.