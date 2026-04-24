Sénégal: Amadou Bâ insiste sur la discipline et la persévérance, deux valeurs marquantes du sport et de la lecture

23 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Bâ a insisté, jeudi à Thiès, sur les valeurs communes de discipline et de persévérance que partagent la lecture et le sport, et qui sont essentielles à la formation de citoyens accomplis.

"Le livre, comme le sport, apprend la discipline, la rigueur, la persévérance. Le livre, comme l'athlète, repousse les frontières. Il ouvre des mondes que nous n'aurions jamais imaginés, il forge des caractères, prépare des esprits à affronter les défis de demain", a dit Amadou Bâ.

Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme présidait la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur au Centre national d'éducation populaire et sportive (CNEPS) de Thiès, une façon de mettre en lumière les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ Dakar 2026), premier évènement olympique que le continent africain abritera à partir de novembre prochain, en terre sénégalaise.

L'édition 2026, de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur a pour thème : "Lire pour mieux s'accomplir : le livre, allié du sportif et du citoyen".

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Selon lui, le thème de cette journée "résonne avec justesse" au CNEPS, où des générations de champions ont "forgé leurs corps et leurs âmes".

"Sous l'impulsion de la direction du livre et de la promotion de la lecture publique, le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme procède à la dotation officielle de la bibliothèque du CNEPS d'un important lot d'ouvrages de littérature, de sciences, de développement personnel, de documentation technique sur le sport, pour en faire un véritable espace de savoir et de détente pour les athlètes et le public", a révélé M. Bâ.

L'officiel a conseillé aux pensionnaires du CNEPS de faire du livre leur allié de préparation et à lire les récits de champions qui "ont su transformer l'adversité en victoire".

"Je vous exhorte tous, athlètes, entraîneurs, encadreurs, animateurs culturels, éditeurs, auteurs à faire du livre une partie intégrante de votre quotidien et de votre mission", a-t-il ajouté.

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