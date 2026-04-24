Sénégal: Les sureffectifs, une préoccupation majeure dans des écoles de Tivaouane (Elue)

Tivaouane — La présidente de la commission éducation de la mairie de Tivaouane (ouest), Bassine Gaye, a évoqué les effectifs pléthoriques constatés dans des classes au niveau de la commune éponyme, comme étant une préoccupation centrale, parmi les contraintes majeures auxquelles est confronté le secteur de l'éducation dans cette collectivité territoriale.

"Parmi les contraintes majeures, la surcharge des classes demeure une préoccupation centrale, particulièrement dans les zones d'expansion urbaine", a dit Bassine Gaye, en marge de la signature d'une convention entre la mairie et l'Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT).

Le cas de l'Ecole 15 constitue une "illustration emblématique" de la situation de ces structures scolaires, en proie à des effectifs débordants.

Pour remédier à ces sureffectifs, le conseil municipal a engagé une délibération visant à mobiliser des réserves foncières, en vue de la construction de nouvelles infrastructures scolaires.

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Mme Gaye, par ailleurs proviseure du lycée Mourath Ndao de Mékhé, a attiré l'attention sur la vétusté de certains établissements scolaires, notamment les écoles Madiama Diop et Mansour Sy, nécessitant des interventions urgentes, pour garantir des conditions d'apprentissage dignes et sécurisées.

La conseillère municipale a salué les "avancées significatives" enregistrées ces dernières années, notamment en matière d'accès à l'éducation.

Elle a mis en exergue les efforts consentis pour renforcer les infrastructures scolaires, à travers la construction de nouvelles salles de classe dans plusieurs localités, dont l'École 7, Keur Ndioba et Bitiw Séye.

À ces réalisations, s'ajoutent la réhabilitation d'établissements existants, ainsi que l'édification de murs de clôture, contribuant à améliorer le cadre d'apprentissage.

Mme Gaye a également souligné l'impact du projet "Éco-Écoles", fruit d'un partenariat entre la ville italienne de Vigone et la commune de Tivaouane.

Cette initiative vise, selon elle, à promouvoir un environnement scolaire durable et responsable.

Cependant, ces avancées restent confrontées à des défis structurels majeurs.

La croissance démographique rapide observée dans certains quartiers, notamment à Boulayda et Ndindy Ball, exerce une pression accrue sur les capacités d'accueil des établissements scolaires, posant un problème d'équité dans l'accès à l'éducation.

Sur le plan qualitatif, la présidente de la commission éducation a relevé des améliorations dans la mise à disposition de fournitures scolaires et d'équipements de reprographie. Elle a toutefois insisté sur la nécessité de renforcer la planification de la carte scolaire, afin d'anticiper les besoins et de corriger les déséquilibres territoriaux.