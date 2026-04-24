Sénégal: Un premier FabLab du réseau du pays Digital Factory inauguré lundi à Diamniadio

Le premier FabLab (laboratoire de fabrication) du réseau "Sénégal Digital Factory" sera inauguré le 27 avril 2026 à l'Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio, dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de transformation numérique, a annoncé jeudi à Dakar le directeur de l'économie numérique et des partenariats, Roger Thiam.

"Le 27 avril 2026 nous allons inaugurer le premier FabLab du réseau Sénégal Digital Factory à l'Université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio", a-t-il déclaré lors du lancement du comité technique du programme "Sénégal Digital Factory", inscrit dans le New Deal technologique.

Selon lui, cette infrastructure constitue "un jalon important" permettant de matérialiser la vision du programme à travers des réalisations concrètes, au-delà des projections théoriques. "Il s'agit de disposer d'un laboratoire fonctionnel servant de prototype, afin que les acteurs puissent apprécier concrètement ce qui est envisagé dans toutes les régions du Sénégal", a-t-il expliqué.

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Réalisé avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement, ce FabLab abritera plusieurs laboratoires dédiés notamment à la fabrication de coques de téléphones à l'aide de l'impression 3D et de la modélisation logicielle, ainsi qu'au développement de solutions dans les domaines de l'agriculture et de la santé.

"Notre approche consiste à démarrer par des réalisations concrètes, avec des équipements et des jeunes qui produisent, plutôt que par des documents théoriques", a souligné M. Thiam.

L'objectif est de réduire progressivement les importations de produits numériques, en développant des capacités locales de conception et de fabrication.

"Dans cette perspective, les autorités envisagent d'étendre ce dispositif aux huit pôles économiques du pays, avec l'ouverture annoncée de nouveaux FabLabs, notamment à Ziguinchor et Saint-Louis", a ajouté le responsable, Roger Thiam.

Il a, par ailleurs, annoncé que des discussions sont en cours avec la Fondation Bill et Melinda Gates en vue de la mise en place d'un centre national dédié à l'intelligence artificielle, impliquant des experts sénégalais du domaine.

Pour les initiateurs du programme, ces infrastructures constituent un levier essentiel pour stimuler l'innovation, favoriser l'émergence de solutions locales et accompagner la montée en compétence des jeunes dans les métiers du numérique.