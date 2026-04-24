Sénégal: Touba - L'Université Cheikh Ahmadoul Khadim délivre les diplômes à ses premières promotions

Touba — L'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) de Touba (centre) a procédé, jeudi, à la remise des diplômes de licence à ses premières promotions, a constaté l'APS.

Au total, 166 étudiants ont été distingués, dont 135 issus de l'Unité de formation et de recherche (UFR) en études islamiques et arabes et 31 lauréats de l'UFR des sciences et métiers de la santé.

La cérémonie s'est déroulée en présence du porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, du ministre de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Ndjeck Sarré, ainsi que de responsables d'établissements d'enseignement supérieur.

Le président du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (CCAK) dans lequel l'UCAK est logé, Serigne Ahmadou Badawi Mbacké et des dignitaires de la confrérie Mouride ont également pris part à la cérémonie.

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Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a délivré son message depuis sa résidence de Darou Miname, réaffirmant son attachement à l'éducation religieuse et à la formation, qu'il considère comme des leviers essentiels pour la construction d'un capital humain de qualité.

Il a lancé un appel à la quête du savoir, à la réflexion et à l'éducation, rappelant le rôle déterminant des religieux dans le développement individuel et la cohésion sociale. Il a également invité les parents à accorder une attention particulière à l'éducation de leurs enfants, conformément aux enseignements du Prophète Mouhamed (PSL).

De son côté, le recteur de l'UCAK, le professeur Lamine Gueye, a insisté sur la crédibilité des diplômes délivrés par l'institution, à la suite de son habilitation par l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANAQ-Sup).

Il a souligné que les récipiendaires peuvent désormais poursuivre leurs études dans toute université, grâce à cette reconnaissance, ajoutant que les efforts se poursuivent en vue de l'accréditation des programmes pédagogiques.

Le ministre Amadou Moustapha Ndjeck Sarré a salué "une vision devenue réalité", estimant que cette première sortie de promotion marque l'aboutissement d'un projet éducatif ambitieux.

S'adressant aux diplômés, il a indiqué qu'ils portent désormais des savoirs susceptibles d'éclairer les consciences, de soulager les souffrances et de transformer des vies.

Le ministre les a exhortés à créer de la valeur au-delà de la recherche d'un emploi, en s'appuyant sur les compétences acquises, tout en les invitant à oser, innover et entreprendre pour relever les défis.